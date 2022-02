尊重多元文化 增加孩子視野

圖:pixabay

每年的農曆過年來臨,像我們住在海外的華人是怎樣過年呢?老實說,在海外的過年氣氛是不濃厚的。美國學校一般不會在農曆新年期間放假,在紐約這個種族大熔爐裡,公立中小學放一天農曆年假也是最近幾年的事而已,所以,整個美國社會在中國年期間可以說是沒有什麼年味的。

雖然如此,我很感激多年前孩子就讀的學校。三個孩子唸的小學是一所在紐約曼哈頓 中心,從preK到12年紀一貫制的國際學校,名字是United Nation International School(聯合國 國際學校)。學生來自世界各地,有很多是各國外交官和聯合國職員的孩子,這所學校非常尊重學生的文化,對於學生自身身份的認同也非常用心。

14年前,兒子一年級的老師Ms. Mason,一位留著大波浪長棕髮的英國 年輕老師,農曆新年前一個月就問我:「Alex媽媽,妳可不可以來我們班上和大家分享農曆新年的習俗?」我當然一口就答應了。這個機會不但能讓外國小朋友了解我們的文化,對於小孩子來說,父母來班上做活動,是一件「很有面子」的事情啊!當年的我,也在同個學校任教,我教的是初高中的學生。那天,我依照約定,興奮地到小學部去。小學部的長廊兩側掛著孩子花花綠綠的圖畫,我遠遠就看到兒子Alex一頭茂密黑髮的小腦袋,在一年級的教室外探頭探腦。我到了教室門口,摸摸這個6歲小男孩的頭,失笑地問:「你怎麼在這裡呢?」兒子笑咧了嘴:「媽媽,你總算來了!老師說我可以在這裡等你!」我微笑點頭,心裡非常感謝Ms. Mason的貼心——與其拘泥於課堂規範讓孩子心不在焉地坐在教室裡,還不如讓孩子在門口迎接媽媽,老師這個淡淡的小心思卻為我留下了一輩子溫馨的畫面。兒子小小的手拉著我,「走路有風」地把我拉到講台前,和全班同學大聲宣布:「This is my mom. She's going to tell us all about Lunar New Year! (這是我媽媽,她今天要和我們說農曆新年的事情!)」

文化認同、語文能力一把抓

教室裡,一群來自世界各地的孩子們圍成一圈,個個盤腿坐在色彩繽紛柔軟的地毯上,長睫毛眨巴眨巴地看著我。兒子站在我旁邊,迫不及待地從我的法寶袋裡抓道具。今天我要分享的是春聯的意義。兒子拿出自己手寫春聯,上面寫的是「春」字。這些小「歪果仁」都覺得新奇不已。我解釋道:「This is a spring scroll. This word 「春」 means spring. (這是春聯。這個字是春天的意思。)」美國的孩子上課非常踴躍,才剛解釋完,一堆小手便紛紛舉起來爭著問問題。兒子興奮地當起小老師:「Johnny, go ahead. Mary, your turn. Tracy, you have to wait...」我失笑了。看起來,今天的show & tell,是兒子最開心,同時增進了他的自信心、語言學習的興趣以及文化認同,真是一舉數得。

春節的英文單詞:

對聯:New Year couplet

春聯:New Year scroll

農曆新年:Lunar New Year

春:Spring

祝福:Blessing

紅包:Red Envelope

吉:Luck

燈籠:Lantern