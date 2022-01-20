閱讀十二生肖 學習中英文差異

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在多年前一月底的紐約，窗外飄著雪，寒冷的晚上，最適合一家大小窩在床上一起念書。這個時候已經接近農曆過年了，我照例在晚上跟孩子念書，自然的帶入有十二生肖的故事。

孩子們一個個就位，找了個舒適的位置窩在床上，等著我開口。

八歲的老大哥哥期待的開場: 「媽媽，念書了! 」

六歲的老三妹妹急著用稚嫩的嗓音問: 「今天要念什麼? 」

我笑笑地回: 「快要過年了，我們來唸十二生肖的故事好了。」

父母唸書給孩子聽也可以按照時節來變化，每到接近年節的時候，我就會找相關節慶的書籍來唸給孩子聽。在這裡我也要感謝美國的老師們，接近農曆年的時候，學校的圖書館 也上架農曆年的書，尊重多元文化的表現，讓我覺得既窩心又感動。事實上，慶祝農曆年的不只華人 而已，世界上還有很多不同的國家也是慶祝農曆年，像是印尼 、土耳其和韓國皆有不同的慶祝方式。孩子念的學校在一月份充滿著濃濃的過年味，教室、走廊、圖書館好像都化身為一個小小的中國城。

其實，三個孩子從小就有聽過關於年的故事的，也聽過很多不同國家的農曆年慶祝及傳說，但是，他們仍樂此不疲，喜歡一聽再聽。十二生肖的書籍有很多不同版本，隨著他們年齡的成長，不同程度的十二生肖書便一一出場了。家裡中英文版本都有，有時候我們念中文，有時候唸英文。

聽完故事後，孩子們很好奇他們的生肖，於是我就找出年份對照表，讓他們想一想他們是屬什麼生肖的?並且讓他們看看十二生肖的中英文各自是什麼?(哈哈…..又偷偷設計他們了!)

好奇寶寶老三這時眉頭一皺，問:「為什麼鼠年的老鼠是Rat 不是Mouse?」

我還來不及回答，老大就跟上了: 「對啊，還有為什麼羊年的羊是Goat? 不能是Sheep嗎?還有，為什麼用Chicken? 不用 Rooster呢? 」

哇! 我從來沒想過這個問題。

有著水汪汪大眼睛長睫毛的老二又補了一槍:「還有為什麼牛是Ox，不是Cow? 」

問題如雪花般飛來，我乾脆和孩子們一起討論。

我裝鎮定地問: 「你們覺得為什麼呢? 」

老大先開了口: 「我覺得可能因為Chicken有膽小鬼的意思，所以不用Chicken，而是用Rooster，因為Rooster是雄赳赳氣昂昂的大公雞！」

我嘖嘖稱讚 :「你這個推斷很棒，我喜歡!」

老三不甘示弱，用萌萌的聲音趕緊卡位: 「Rat是比較大的那種可怕老鼠，Mouse是比較小的那種可愛的，像Mickey Mouse 米老鼠。應該用Mouse? 聽起來比較可愛!」

老二反駁妹妹的話: 「但是故事裡的老鼠利用別人得到名次，所以比較適合用Rat吧? 」

哇，真是各有各的理啊!

我移到下一個生肖:「那牛呢? 牛為什麼叫Ox不叫Cow? 」

老大詞彙量不少，幽幽的說: 「其實也可以叫Cattle吧? Cattle是各種牛的意思，不是更適合? 」

七歲的老二反駁: 「但我覺得Ox很認真，認真的話，功課就可以早點寫完，就可以出去玩! 所以用Ox比較好。」

可愛的老三補充: 「對啊! Cow感覺就是只有牛奶 ，但是Ox認真! 老師比較會給貼紙! 」

唉呀呀，小孩子的邏輯好直接啊!

接著他們三個小小人又討論了“羊年”指的到底是山羊Goat，還是綿羊Sheep、羚羊Ram呢？

討論了好久，孩子英文中文都學到了，而我那天晚上想數羊睡覺時，卻被要選山羊、綿羊、還是羚羊給傻住了。