ABC 孩子學中文 部首輕鬆搞懂

圖：許雅寧提供

「海外孩子學中文，部首要不要教？筆畫需不需要要求？他們學的起來嗎？」海外父母時常問我這些問題。ABC孩子在海外學中文的不易，是亞洲父母很難想像得到的，再加上每個家庭能投注在中文教育 上的心力也不同，因此，如果孩子的中文不如人意，海外父母也不要過於自責，大家都盡力，都辛苦了。

但是，以學術理論和實際案例來說，即使孩子在海外成長，學好部首和筆畫是可以做到的——自己家裏三個在美國 長大的第五代ABC小刁民便是很好的例子。

中文部首拆猜看

我一向不喜歡單調的學習，在部首的教學上也是如此，與其硬邦邦的傳授中文部首和筆畫，我讓孩子動手做勞作，學部首！

2008年，三個孩子分別是6、7、8歲，雖然在海外成長，我使用和台灣 孩子同步的小學教科書。教科書上每一課都有生字頁，生字頁除了生字的意思解釋外，也有部首、筆畫數和注音符號的標示。我把課本的生字頁印下，然後讓孩子用小手拿著安全剪刀把生字、部首/筆畫數，和注音符號剪開， 三個孩子開心地剪了一桌子的「紙屑」，然後我把這些紙屑集合起來，放在小紙盒裡面，我要他們把所有分家的字，部首/筆畫數，注音配對，用膠水黏在紙上，我的重點在於部首的辨識和與正確筆畫的寫法。

一聲令下，遊戲便上場了！

以「眼」（附圖）這個字來說，孩子們注意到這個字的左邊是「目」，因此，在看到「目」字的部首時，便會合理猜測「眼」字的部首是 「目」。有些中文字的部首經過長期演變，字型出現變化，無法一眼就看出，比如說「波」這個字的部首是「氵」，是「水」的演變版，這兩者不像是 「眼」和」「目」之間關係來的明顯易見，我便先和孩子們講解「氵」、「水」兩者的關聯，讓他們了解文字的演變，孩子們聽得興緻盎然，在玩尋寶配對遊戲時也就能毫無困難，挑選出正確的組合。

正確筆畫輕鬆學

如果透過部首和中文字的配對，孩子仍然找不到正確答案，還可以用字的筆畫數來配對。比如說，「眼」這個字有11畫，為了找到對的筆畫數，孩子便必須有筆畫概念，必須學習中文的橫、豎、撇、勾、捺、橫折、橫折鉤、豎鉤、豎彎鉤等等，為了找到配對的筆畫數，三個孩子嘰嘰喳喳討論，像解謎般地不斷重複組合各種筆畫的可能性，一旦配對成功，便會傳來三個人一陣歡呼聲！

就這樣，這三個五、六、七歲的美國孩子興奮地在紙堆中挖寶，連「辵」（追，迷的部首）， 「阜」（陣的部首）「儿」 （光的部首）這些部首也一下子學起來了，事實上，他們對部首/筆畫的掌握了解比我這個在台灣土生土長的媽媽還紮實，也因為對部首/筆畫的熟悉，孩子對中文字的掌握更是越學越輕鬆。

所以，學語言要有方法：方法對，舉一反三，事半功倍，海外孩子學部首和筆畫也就不是問題了！