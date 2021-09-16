蓋印章 遊戲中學認字

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家裏的孩子在美國 成長，雖然我們居住在海外，三個孩子們持續地寫信給臺灣的親戚和朋友。小學低年級的孩子對印章這種「大人才有的東西」非常著迷，所以我便靈機一動，拿印章讓孩子們盡情發揮！

中文印章開心蓋

事實上，語言的學習本來就應該和孩子的興趣做結合，並且靈活運用生活中垂手可得的道具來學習。雖然印章在亞洲社會很普遍，西方國家卻很少使用印章，所以，當我拿出我的傳家寶—「中文印章百寶盒」時，的確讓家裏三個小美國孩子眼睛為之一亮！這個「中文印章單字盒」就是我每次回台灣 ，尋訪大街小巷，一點一滴搜刮出各式各樣的教具，然後一個個帶回美國的戰利品！孩子更是興奮地找出自己會的字，拿出家裡的印泥開心地蓋了起來！

中文印章百寶盒。圖：許雅寧提供

除了利用孩子喜歡「蓋蓋看」的特質，我是在使用印章讓孩子認識中文字。2008年，7歲的女兒正在學習簡單的中文字，比如附圖的「小」「大」、把」、「見」、「中」等，與其讓孩子把同樣的字寫十幾二十遍，嚇壞孩子不說，效果也不見得好。因此，我讓孩子在盒印章盒中找她認得的字，第一是培養她辨識中文字的能力。以語言學習理論來說，要先能有機會認識字（input）， 辨識字型的不同，有了這項能力後，經過老師的教導，寫字 （output）能力便會自然水到渠成。

圖：許雅寧提供

文字結構自然學

使用印章讓孩子認識中文字的第二個理由是培養孩子觀察中文字構造：比如說，孩子們會注意到中文有上下結構（如「見」字）和左右結構（如「把」和「紅」字），女兒還用稚嫩的聲音高興地宣布她的大發現！在「中文印章百寶盒」中還有很多的單字，孩子在選擇自己學過的中文字時，也不知不覺地看到其他的字，更能加深他們對中文字結構的印象，甚至還能開始歸納出一些中文造字的基本規律。這樣子的學習在學術理論中稱為「機會學習」，大人不需特意教，孩子也不需要特別撥出時間來學，不知不覺，孩子就學到了，也可以說是「無心栽柳柳成蔭」的學習法了。

就這樣，我們家的中文學習，充滿創意和樂趣，孩子的中文能力在日常生活中潛移默化。難怪在大女兒14歲那一年時，台灣最富盛名的教育 媒體平台《親子 天下雜誌》來紐約 訪問，當天晚上，我宴請所有工作人員。三個孩子都參加了，晚餐席間，女兒冒出了一句話：「我沒有學過中文，我一出生就會中文了。」聽到她說的話，我不禁笑了——她完全不知道是我在生活當中一點一滴的把這幾個ABC第五代小孩的中文培養了起來！