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製作自創書 培養孩子寫作並尊重著作權

許雅寧
圖：pixabay
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《大草原上的小木屋》（《Little House on the Prairie》）是一套很有名的英文系列小說，內容講述一個小女孩和家人在美國早年西部的生活，很適合孩子閱讀。當我小學六年級的時候，級任老師借給我了這本書的中譯本，當時的我，對穿牛皮短靴、趕牛騎馬、吃培根、馬鈴薯泥、跟美國原住民打交道的拓荒生活感到無比新鮮，在當年課外讀物貧乏的年代，我迫不及待讀完一本又一本，每天眼巴巴地希望老師再多借一些給我看！

多年以後，這本書也成為我給自己孩子的藏書，孩子們的母語是英文，我中文版和英文版都買，和孩子們念過一篇又一篇，一遍又一遍。三個孩子聽得入迷，大女兒更是從這套書獲得靈感，自創迷你小書《小木屋》，寫一本不夠過癮，還意猶未盡寫了續集《大木屋》。

作者介紹好慎重

書本的內容固然是重點，但是，在這裡我想談的是「作者介紹」。美國寫作教育非常重視「作者介紹」，因為，美國教育認為每個孩子都是作家，每個人的想法和故事都很神聖，因此，不管作品內容、格式為何，孩子們都會煞有其事的寫上：「作者：XXX 」，有的還為自己的作品簽上名字，再配上一張自己可愛、帥氣的照片好好秀一下！這種重視作者的教育，培養了孩子對於寫作的敬重，也埋下了尊重著作權和智慧財產權的種子。

「作者介紹」可長可短，可以正襟危坐，也可以輕鬆幽默。11年前，女兒八歲，慎重的在自己的書上放了一篇「作者介紹」並且用中文寫道：「我的名字叫余孟婷。我從ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ來的。我八ㄙㄨㄟˋ了，我最喜歡做勞作，因為很好玩。」她還放了「作者自畫像」：一個嘴角上揚，笑容滿面的小女孩，這是創作的開心和滿足。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

封面門面好重要

除了作者介紹， 書封也很重要。在美國閱讀教學上，有一個環節就是讓孩子由看書的封面來推測書本內容， 因為，書的封面是經過作者經過長時間思考、推敲最具情節代表性的「門面」， 所以，看似簡單的封面藏了無數的玄機。也正因為如此，美國老師在教閱讀時，一定會先讓孩子看封面，再透過討論封面來預測故事情節。放在寫作教育上，便是透過書封，讓孩子濃縮情節，用圖畫傳達書本的主題，幫助讀者預測讀本的內容。

女兒的書取名「小木屋」，她在封面上畫了一棟房子，圖、文都很切合地點出書本的主題，從這點就可以看出她已經有能力抓到文本的主題。 除此之外，女兒的「小木屋」封面寫了 「第一集」，暗示讀者這是系列書，果不其然，她寫了續集--「大木屋」，「大木屋」封面延續「小木屋」的封面的設計，寫上了「第二集」，顯示兩本書的關聯， 「大木屋」封面上的房子明顯比前一集的房子大，也加上了窗戶，符合「豪宅」的「氣派標準」。簡單的封面設計透露出孩子了解「系列書」的觀念----每本書各有主題，但是又有連貫性；也能讓孩子思考書本的主題，再透過自己的創意呈現書本的大意。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

女兒當年稚嫩的自創書卻隱藏了美國教育的精髓——從注重創作、尊重作者、著作權到由封面設計來訓練孩子歸納、濃縮書本內容，都在這本薄薄的小書中呈現出來了。

美國 教育 原住民 小說
許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

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