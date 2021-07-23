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閱讀系列書 過個快樂充實的暑假

許雅寧
圖：pixabay
圖：pixabay

漫漫暑假怎麼過呢？ 炎熱的暑期中，最適合讀系列書籍了。

系列書是指一系列具有共同特徵的書籍，有些系列書雖然主題不同，但是由同一位作者撰寫，維持作者一貫的風格和節奏，比如深受美國小讀者喜歡的Andrew Clements 就寫了膾炙人口的「Frindle」、 「No Talking」、「The Report Card」 等等；另外一種系列書則是同樣角色貫穿系列，故事也有延續性，武俠小說 「天龍八部」、「神鵰俠侶」就是屬於此類型。

系列叢書好處多

系列書有很多好處，第一是系列書能簡化選書的過程：書店的書琳瑯滿目，選書很花時間，好不容易選了幾本書，買回家後，孩子也不見得喜歡。系列叢書則可以簡化選書的過程--系列叢書的作者是同一個人，孩子已經了解作者風格和故事的節奏，系列叢書角色的一致性，更能讓孩子有「看到老朋友了！」的熟悉感，可以馬上進入書本情節，開心地讀下去。

第二個好處是，閱讀系列書能增強孩子的成就感：系列叢書少則兩三本，多則數十本，孩子們一本一本的讀，在不斷累積下，會獲得無比的成就感，有了成就感，也就會更喜歡閱讀和就更願意花時間看書。學術研究早就證實閱讀時間和閱讀量能夠提高孩子語言能力和學習成績，這也就能解釋為何美國教育如此重視孩子的閱讀量了。

第三，系列書可以增強孩子閱讀動力：閱讀動力需要時常添加柴火，系列叢書便是能增強孩子閱讀動力的好柴火。孩子一旦喜歡特定系列書，家長可以再加碼購置同系列的書來激發孩子的閱讀動力，讓孩子欲罷不能。

系列叢書當禮物

除此之外，系列書有可收集性：許多孩子喜歡收集東西，從小小孩收集橡皮擦、鉛筆、Pokemon 卡片，到青少年收集漫畫、球鞋等等，孩子講到自己的收藏總是滔滔不絕，如數家珍。既然孩子喜歡收集東西，何不讓他們收集系列書呢？不只收集了書，也紀錄了孩子童年美好的回憶。

最後，系列叢書很適合當禮物，孩子收了開心，送禮物的人也省心。當孩子表現良好時，大人可以買系列叢書給孩子當獎勵；孩子過生日時，還可以告訴爺爺、奶奶、外公、外婆，買系列書幫孩子慶生，大家不用為了選擇生日禮物傷腦筋，還能幫孩子收集系列書，孩子開心，大人也省事。

暑假到了，爸爸媽媽何不帶孩子去找幾套系列書，開心過暑假。

美國 教育 書店 小說
許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

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