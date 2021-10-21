我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

普立茲得主：複製台積電有祕方 中國搞霸凌辦不到

省時省力的雙語練習活動

許雅寧

時間過得很快，時序一下子就要進入十月份了。孩子們上課也已經一個月了，一切都應該上軌道了。今天想和大家分享：如何利用學校的課程來培養孩子雙語的能力。

我非常了解大部分的家長平常工作忙碌，也沒有受過專業語言教學的訓練，所以對父母來說，要在家中培養孩子雙語能力，有時候是很大的負擔。我一直以來都提倡簡單、借力使力的方式，讓語言教學無負擔。

學校作業變身學習語言小法寶

今天和大家推薦的是文文七歲那年學校給的功課。在美國教育系統裡二年級的孩子進入學拼字的階段，不但要學拼字，老師每個禮拜還會小考拼字，一個禮拜學習十個生字。事實上每個禮拜老師選擇的生字也是有學問的，而不是隨性的教。以這張照片來說，學習單上的這些字都有同樣的結尾，像best、 sent、 next、 flat、 rabbit和spot都是T結尾，最後兩個until和spell則是L結尾的字。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

準備考試也是美國小孩功課的一部分，所以這張拼字表就是考試前老師發給大家的練習單，讓大家回家練習練習。老師讓他們嘗試三次，如果三次都拼錯字的話就要多多練習。文文從小就很認真，回到家就立刻開始寫這個作業。我看得出來她完全沒有問題，第一次、第二次嘗試都能順利寫出正確的拼字，所以第三次嘗試的欄位，我就請文文寫上中文翻譯。於是pets她就寫了「寵物」、best寫了「最好」、sent寫了「送」等等。二年級的文文，有些得寫注音，文文的老師一定不知道她寫的是什麼，所以我也請文文在第三次嘗試的欄位旁寫上了註解，告訴老師她寫的是中文。

自在地使用語言

當時我也在同一所學校任教，所以文文的老師Ms. Turner是我的好朋友也是同事。Ms. Turner教過我的老二和老三，是一個專業、溫暖又有愛心的好老師，也非常支持孩子主動學習，她就算看不懂中文字，還是大大的讚賞了文文。這件事情最讓我感動的是，美國老師非常鼓勵孩子們在家中用母語，Ms. Turner知道文文在家裡跟我學習中文，也看得出來我是利用這個欄位除了讓文文增加中文能力，並且讓文文對自己的語言能力和文化感到自豪和自在。

這張作業只是眾多作業單中的其中一張，卻被我留至今天。原因是裡面包含著美國老師對孩子文化背景的肯定和鼓勵、孩子自己的努力，也有著我們在家庭中無負擔、無縫接軌的中文教育。在亞洲的家庭可以反過來做：在學校的中文功課，也可以讓孩子把中文翻成英文，這樣家長也不用花腦筋想活動給孩子做，也不需要額外花錢買參考書，簡簡單單，開心又有效。

美國 教育
許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

上一則

費郡公校調查：近8成家長願讓孩子打疫苗

熱門新聞

上海浦東機場，中國留學生排隊值機。(取材自中新網)

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

2021-10-17 23:38
加州佛雷斯諾護理專校一年級的學生艾瑪說，她認為疫情是學習的機會。疫期之間申請就讀護理學校的大學生不減反增。（美聯社）

疫情下負荷重 申請護校學生不減反增 超過25萬人

2021-10-14 20:46
許雅寧用陪伴與關懷，讓孩子有更多發展空間。擷自YouTube影片

許雅寧用陪伴與尊重 為孩子尋找人生定位

2021-10-07 11:22
陳美帆(右二)與家人合影。陳美帆提供

關心環境正義 陳美帆開啟大學之門

2021-10-05 13:27
泰晤士高等教育公布最新「世界大學排名榜2022」，清華大學（見圖）和北京大學並列排名第16位。（取材自澎湃新聞）

北京、清華大學多難考？中國學霸揭「16小時」魔鬼作息

2021-10-07 02:16
受疫情影響，許多大學改變申請政策，讓華裔學生在申請過程中備感困擾。Getty Images

SAT/ACT申請政策大轉彎 招生官：有加分效果才提交

2021-10-07 12:09

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除