省時省力的雙語練習活動

時間過得很快，時序一下子就要進入十月份了。孩子們上課也已經一個月了，一切都應該上軌道了。今天想和大家分享：如何利用學校的課程來培養孩子雙語的能力。

我非常了解大部分的家長平常工作忙碌，也沒有受過專業語言教學的訓練，所以對父母來說，要在家中培養孩子雙語能力，有時候是很大的負擔。我一直以來都提倡簡單、借力使力的方式，讓語言教學無負擔。

學校作業變身學習語言小法寶

今天和大家推薦的是文文七歲那年學校給的功課。在美國 的教育 系統裡二年級的孩子進入學拼字的階段，不但要學拼字，老師每個禮拜還會小考拼字，一個禮拜學習十個生字。事實上每個禮拜老師選擇的生字也是有學問的，而不是隨性的教。以這張照片來說，學習單上的這些字都有同樣的結尾，像best、 sent、 next、 flat、 rabbit和spot都是T結尾，最後兩個until和spell則是L結尾的字。

圖：許雅寧提供

準備考試也是美國小孩功課的一部分，所以這張拼字表就是考試前老師發給大家的練習單，讓大家回家練習練習。老師讓他們嘗試三次，如果三次都拼錯字的話就要多多練習。文文從小就很認真，回到家就立刻開始寫這個作業。我看得出來她完全沒有問題，第一次、第二次嘗試都能順利寫出正確的拼字，所以第三次嘗試的欄位，我就請文文寫上中文翻譯。於是pets她就寫了「寵物」、best寫了「最好」、sent寫了「送」等等。二年級的文文，有些得寫注音，文文的老師一定不知道她寫的是什麼，所以我也請文文在第三次嘗試的欄位旁寫上了註解，告訴老師她寫的是中文。

自在地使用語言

當時我也在同一所學校任教，所以文文的老師Ms. Turner是我的好朋友也是同事。Ms. Turner教過我的老二和老三，是一個專業、溫暖又有愛心的好老師，也非常支持孩子主動學習，她就算看不懂中文字，還是大大的讚賞了文文。這件事情最讓我感動的是，美國老師非常鼓勵孩子們在家中用母語，Ms. Turner知道文文在家裡跟我學習中文，也看得出來我是利用這個欄位除了讓文文增加中文能力，並且讓文文對自己的語言能力和文化感到自豪和自在。

這張作業只是眾多作業單中的其中一張，卻被我留至今天。原因是裡面包含著美國老師對孩子文化背景的肯定和鼓勵、孩子自己的努力，也有著我們在家庭中無負擔、無縫接軌的中文教育。在亞洲的家庭可以反過來做：在學校的中文功課，也可以讓孩子把中文翻成英文，這樣家長也不用花腦筋想活動給孩子做，也不需要額外花錢買參考書，簡簡單單，開心又有效。