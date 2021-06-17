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教孩子擬訂計畫表

許雅寧
圖：pixabay
圖：pixabay

語言學習的契機無所不在，包括生活上孩子需要學習的能力，比如自律及時間管理，都很適合帶入語言學習。

為提高計畫的完成度，當孩子規畫生活作習表時，必須先跟他討論他心目中理想的作習流程，再教他把想法化為文字。這種經孩子內心消化過的計畫表，付諸實現時必能大大提高完成度。

讓孩子自行規畫

　女兒文文七歲的時候，我教她寫過自己的日程表。七歲的孩子已經有時間的觀念了，也能做簡單的生活規畫管理，加上文字表達能力也有一定的基礎，以英文表達力來看應可以進入書寫的階段；以中文來看，也能夠用中文字混著注音清楚的表達。我請文文用她喜歡的彩色紙和筆，用中、英文寫下她星期六一整天的計畫，當中的時間長短和活動都由她安排。

　讓我們觀察看看文文理想的星期六是什麼樣子：

　白天的行程：早上起床後玩一下才吃早餐，吃完早餐、換完衣服後練習小提琴、鋼琴和寫中文功課。完成以後再繼續玩樂、吃點心。

晚飯前，文文很有紀律的安排了中文作業，看完電視後就準備上床睡覺了。顯然七歲的文文早早就領悟到「work－life balance」這個道理，將等比例的學習和玩樂量安排進自己一天的生活，完成後還知道要在旁邊打個勾，以示完成。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

雖然文文認真的安排了滿滿的行程，但從打勾的數量來看，可以明顯的知道她只完成半天的計畫。這很正常，其實我們一般人在做行事曆的時候，都會高估自己能完成的量，文文可能也在這過程中領悟到這件事了。

適齡提洽當要求

請孩子做生活規畫表的時候，我會讓孩子先寫下日期，所以文文就用英文寫下了Saturday及日期。接下來我讓她安排自己的計畫。英文是文文的第一語言，是她最熟悉的語言，所以她先用英文寫下了活動的安排。她的一天從起床、工作、玩樂到學習等，都規畫得很詳細。我當時並沒有要求她將每件事的時間長短寫下，對七歲的孩子來說，能將計畫寫出來已相當足夠。父母可依孩子年齡的不同，提出不同的要求。

　再來看看文文英文的發展：dinner拼錯了變成diner，Chinese的C忘記大寫。七歲的孩子語言還在發展階段當中，這個計畫表著重在讓孩子學到自律、時間安排和雙語使用，所以拼字的錯誤不用太在意。　　

中文方面來說，文文中文字和注音混合著使用。有些中文如：晚飯的「晚」、電視的「視」和點心的「點」，同年齡的中文母語者應該會寫了，不過文文是在美國生活的關係，所以還不會寫這些國字，我也沒有刻意要求文文學會這些生字。如果在適當的時機點，爸爸媽媽想要趁機教孩子學會這些生字也是沒問題的。

　文文選擇的紙張，是她私藏的一張漂亮的粉紅色信紙，紙上飛滿了彩色的小蝴蝶，可見文文一定是滿心歡喜的規畫著這些行程。讓孩子在做活動的時候感到愉快是親子遊戲的重點，假若我把這些活動變成硬邦邦的教學活動，讓她訂正生詞，甚至質問她為什麼事情沒有做完，下次再要她練習寫行程的時候，我想她一定奮力排斥到底。

　語言學習該和孩子的生活做結合，練習活動的安排要能夠幫助孩子解決生活中的小問題，如此一來，自律、時間管理都學到之外，也培養了雙語能力！

美國 親子
許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

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