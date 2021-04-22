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打造居家雙語閱讀夏令營

許雅寧
圖：pixabay
圖：pixabay

暑假就快要到了，炎炎夏日要做什麼呢？在這裡跟大家提供一些又簡單又輕鬆的方式，讓家裡大人小孩都度過一個開心、放鬆但又收穫滿滿的暑假。美國的暑假是讓孩子完全放空的，沒有輔導課也沒有補習班，有的只有多采多姿的夏令營而已。但是，家長不見得要花大錢送孩子上夏令營，家裡也可以DIY成為「雙語夏令營」。

這次要和大家分享的是：如何在家裡佈置一個雙語夏令營。

善用小書籃

雙語夏令營的首要條件便是書，每年暑假我都會帶著三個孩子一同到紐約圖書館尋寶。書找齊了，接下來就是動手在家裡製造一個閱讀環境。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

孩子小的時候，小小的手搆不到書架，放在書架上的書，因為拿取不便，對於很多孩子來說，也就沒有那麼大的吸引力。所以美國的老師時常使用籃子或收納箱裝書籍，我也在家裡如法炮製。放書的收納箱可以是樣式簡單的透明塑膠箱，也可以選用裝飾漂亮的竹籃。照片中的籃子就是孩子小時候我為他們準備的，白色的小籃子配上粉紅色的格子布和蝴蝶結，裡頭擺上幾本他們喜歡的書，書籃走到哪，提到哪；提到哪，就讀到哪，非常方便。我在家裡到處擺上幾個這樣的籃子，各式各樣，大大小小的，還可以按照心情及家庭風格做變化。孩子不但可以隨時看書，小籃子收納非常方便，看完書馬上物歸原位，也養成了他們收納的好習慣。我還可以不時替換籃中的書，維持書籃裡書的「新鮮度」；有時候我還在籃子掛上不同主題，放進對應的書籍，變化出「魔法世界」、「歷史軌跡」、「自然搜索」等主題導向的閱讀籃；或是依照書寫風格分類，變成了「人物傳記」、「科幻小說」、「寓言故事」等，保持孩子對書籃的「驚喜感」。

渾然天成的居家閱讀環境

於是我們家裡客廳有書籃、餐廳有書籃連廁所都有書籃，孩子也都養成隨手取書閱讀的習慣。我的孩子是在美國出生長大，但是從小就開始閱讀中文，再加上他們在學校也學西班牙文和法文，所以我們家是個十足「國際化」的閱讀夏令營。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

孩子從小在這樣的環境長大，語言和閱讀能力在不知不覺中便開花結果，難怪女兒在她十六歲那年曾自述：「我從來沒有學過中文，我一出生就會了！」其實父母只要花點巧思，從生活環境的佈置著手，創造輕鬆、愉快的雙語／多語環境，當孩子沈浸在這樣的環境當中，語言自然能「無痛、無勉強」習得。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

我永遠記得我和孩子們一起度過的夏日時光：紐約夏天涼爽，三個孩子喜歡跟我一起坐在大床上，床上堆滿了各式各樣的中、英、法、西班牙書，陽光從窗外綠樹的枝椏間晶亮亮地灑落一地，我們一本接一本的讀著，就這樣一個夏天過了一個夏天，十多年下來，留給我無限溫暖的回憶，也為孩子們植下了生生不息的雙語能力。

美國 紐約 小說 圖書館
許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

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