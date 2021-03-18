一封家書——練就親切有趣的多語表達

圖：pixabay

今天，要和大家講另外一個增進語言能力的好方法。在美國 的孩子，暑假期間幾乎都是放空的，沒有多餘的暑假作業也不用參加枯燥的補習班，有的都是豐富多彩的夏令營活動。我有一男兩女，兒子11歲的暑假，便在深山度過，遠離塵囂。這個夏令營不准孩子使用手機 ，也沒有接觸電腦的機會，與家人的聯繫便靠著一週一次的電子郵件及「復古」的郵寄信件來維持。於是，便有了以下這封老三文文寫給老大哥哥的家書。

語言、文化、親情完美結合

我心想，既然要寫信，何不將語言學習和文化一併帶入呢？文文當時九歲，我找到一個中式的信封和幾張信紙，讓文文嘗試用中式的信件格式給身在夏令營的哥哥寫信。如今再看，啼笑皆非，短短的書信內容流露出手足之間關心慰問又偶爾嬉鬧挖苦的親密情感。

「親愛的哥哥：

你好嗎？我很好，因為我要睡在你的床上。那裡的天氣怎麼樣？每天都過的很開心嗎？你每天在玩什麼？好玩嗎？對了，我有很好的事情要告訴你，你不能看電視和不能玩CALL OF DUTY(BLACK OPS) [作者按：一種電動遊戲] ，可是姐姐有玩！！我有送東西給你！！再見 文文上」

圖：許雅寧提供

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文文的信中，除了對哥哥的問候和自己的居家生活報告，也順便對哥哥無法看電視和玩電動遊戲的「損失」小小地揶揄了一下，同時也在信中告訴了哥哥：她和姐姐郵寄了一個「care pack」給他。「care pack」是美國夏令營提倡的另一種家庭互動方式——家人可以為參加夏令營的孩子準備小零食包裹，郵寄給孩子。於是，老大才出發兩天，老二和老三便親自到便利商店挑選了一些哥哥平常愛吃的小點心，附上文文的親筆信，一併裝在包裹裡寄給兒子，以表達我們一家人對他的愛。

輕鬆自然的多語表達

在這封信的末尾，也可以看到文文還用西班牙文寫道：「Adios amigo！」翻譯成中文為「拜拜，麻吉！」，還調皮地加上「HA!! HA!! 」（哈哈）作為結語， 手足之間的感情溢於言表，三個孩子從小在學校中也學習西班牙文和法文，所以在日常表達以及書信中也會看到他們自然地使用不同的語言。

文文的這封短短的家書中，中文、英文以及西班牙文多語交替出現、靈活應用，並學會了中式書信的寫作格式。所以，家長並不用花大錢為孩子的暑期安排費心，其實，只需運用巧思，提升語言的方式是俯拾皆是的。