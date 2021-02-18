自編專屬小字典 體驗語文共學

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11月已經進入學期中段，爸爸媽媽在家只要用小小的方法陪伴學習，孩子的語文的能力可以持續增加。跟大家分享一項有趣的活動－－自創字典。

雙語小字典

我的三個孩子都在美國 出生、長大，唸的是美國體制內的學校。多年前有一天，讀小學二年級的女兒從學校拿回一本小本子，原來是老師要他們當文字小偵探，在生活中收集生字，隨時寫進小本子，做成專屬的生字簿。這本小本子，按照英文字母 A到Z分門別類排列，老師按照孩子現階段學習進度，在左頁給了一些單字，另一邊則是空白頁，要讓孩子找單字填上。那幾個星期，女兒像個小偵探一樣，到處尋找新英文單字填進小本子裡。

圖片裡頭展示的是G開頭的字。只要遇到G開頭的新單字，她就會興奮的把ghost、giants、gift一個字一個字寫進G的分類裡。在老師給的生字表裡，女兒對「girl」、「grade」、「get」、「green」等這些字特別感興趣，就立刻在隔壁頁抄寫了一遍；有些字像是「glue」、「glove」、「goose」、「goat」等，就是她自己找到的新單字。

女兒寫完之後，我當然也落實家庭的雙語教育 ，請她在每個字旁邊都寫上中文，例如「get」寫「得到」；「ghost」的中文不會寫，就寫注音符號「ㄍㄨㄟˇ」；其他如「giant」、「gift」、「girl」、「grade」也是如法炮製，女兒一一寫下「ㄐㄩˋ人」、「ㄌㄧˇ ㄨˋ」、「女ㄏㄞˊ」和「年ㄐㄧˊ」在旁邊。所以這本小字典有中文、英文、注音符號，這個活動只是在孩子既有的母語基礎上做一點小變化，配上另一種語言，讓他們中文、英文參照著學。

中文小字典

老師的這個活動讓我也靈機一動，要兒子做出「中文版本的小字典」。我用注音符號做排序分類，從ㄅ一路排到ㄦ，再請兒子當中文字小偵探，讓他填進在生活中發現的中文字。兒子興致勃勃地開始找起生字來。ㄅ有「表示」、「餅店」、「畢業」、「班上」、「不同」、「白雲」、「白米」、「扮家家」、「不停變化」、「半邊井」。眼尖的讀者可能注意到，這些生詞都是出自台灣 的教科書課文。孩子雖然在美國成長，但是我讓他們學習中文用的是台灣小學教材，所以才會有「半邊井」及「餅店」這些美國孩子比較看不到的詞彙。

製作專屬小字典其實是非常簡單的事情，只要拿一本小本子，在本子邊上貼上便利貼，寫上不同注音符號或是英文字母，就能夠簡單分類，方便孩子紀錄發現的字，查詢起來也快速許多，不會花太多時間及金錢，同時也增加孩子對生活周遭的文字的敏感度。

當孩子找到一個新的字，放進自己的小字典時，對他們來說就像收集到了小禮物，那種成就感不言而喻，我們大人看了也跟著開心。

如果家裡有「二寶」、「三寶」，還可以共同編一本聯合字典，或是加入爸爸媽媽，全家合作寫「家庭字典」，變成大家共學的一項簡易的家庭活動，不但體驗到團隊精神，爸爸媽媽還可以順便檢視孩子學到哪些字彙。不論是編英文或中文字典，都可以變成溫暖的家庭回憶，也是增加孩子字彙量的好方法！