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看圖說故事 培養雙語能力

許雅寧
《雪人》是英國作家 Raymond Briggs 雷蒙‧布力格的作品。圖：許雅寧提供
《雪人》是英國作家 Raymond Briggs 雷蒙‧布力格的作品。圖：許雅寧提供

家長要為孩子培養雙語能力，有時候跟著節令走也是一個好方法。

自創故事書

時序進入冬天，紐約這個四季分明的城市也開始進入白雪紛飛的季節。看著窗外白雪皚皚的景色，想起模樣憨厚可愛的雪人形象。循著記憶，找出了家中一本以雪人為主角的繪本『The Snowman』。

《雪人》是英國作家 Raymond Briggs 雷蒙‧布力格的作品，這本書從頭到尾是沒有文字，只有圖案。用看圖說故事的方式來看，這本書是在講一個小男孩在大雪天的時候，做了一個大雪人的故事。在堆完雪人的那個晚上，雪人動了起來，男孩便興奮地邀請雪人到家中來一起玩耍，爐火嚇了雪人一跳，但雪人又被現代文明所吸引，非常好奇的看著聖誕樹的燈、電視、燈的開關、水龍頭等，這些東西都讓他很興奮。

經過一番挖掘之後，小男孩發現他跟雪人的共同愛好就是拿冰塊出來吃，小男孩甚至把雪人帶到爸爸媽媽的房間，讓他試穿爸爸的衣服，把他打扮成紳士的模樣，最後兩人坐下來一起飽餐一頓。雪人為了報答他，將小男孩帶到外面，帶著他在雪花紛飛的空中神遊了起來。他們兩個手牽手，一起飛過城市的上方，看到了漂亮的教堂的頂端，整個城市的風貌，最後停在海的旁邊。經過這番歷險後，雪人把小男孩送回家，給他一個擁抱，並道聲晚安。

隔天早上，小男孩很興奮的爬起來跑去外面找雪人，但雪人已經不見了，只剩下一頂帽子。故事也就這樣結束。

有趣的是，因為這本繪本沒有任何一個文字，只有圖片，所以我們時常利用這本書，看圖說故事，有時候編英文的故事，有時候是中文的故事。

這天外頭大雪紛飛，孩子們在家裡喝著熱巧克力，我靈機一動，既然我們哪裡都去不了，何不利用這本繪本，請孩子們用中文創作一本「有文字」的雪人繪本呢？三個小鬼頭聽了之後都非常興奮，急忙起身去拿自己的文具，準備大展身手。

天馬行空也能練就雙語力

我留下了文文的作品，可以看到她在封面寫上了大大的兩個中文字「雪人」，還一個圓圈接著一個圓圈的畫滿整封面的白雪。打開文文創作的故事書，第一頁她寫著：「這個ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ五下雪了！一個小ㄋㄢˊ孩好開心。他一起來就ㄏㄨㄢˋ好衣ㄈㄨˊ。」再翻到下一頁，一個男孩正問他媽媽：「我可以出去玩雪嗎？」媽媽答應了小男孩的請求，條件是要穿著保暖才能去外面玩雪。在外頭，小男孩開心地用雪堆起了一個雪人。第二天，神奇的事發生了，小男孩發現雪人正在走路！七歲的文文創作的繪本有模有樣，文字完全都是配合繪本裡的故事所編寫的，文文非常認真的把場景、主角小男孩、雪人、媽媽和漫天白雪畫出，難為她一個七歲孩子要花這麼多的雪，相信她當時手一定很酸。故事的最後還記得要寫上英文的「The End」和中文的「結束」示意讀著故事結束了。

圖：許雅寧提供
圖：許雅寧提供

像『The Snowman』這樣沒有文字的繪本非常適合各個年齡層、語言程度和文化背景的的孩子。孩子的創意無限、天馬行空，不同的孩子總會創作出不一樣的故事。整個下午，我們就這樣畫著畫著，一天不知不覺就過了，一點也沒發覺其實我們被關在家裡一整天了。

紐約 英國
許雅寧

許雅寧

許雅寧博士擁有美國哥倫比亞大學雙語教育博士，英語教學碩士，及紐約大學管理碩士學位； 教育工作經驗包括：美國哥倫比亞大學教育研究所兼任助理教授及招生工作，美國公私立K-12年級英文教學及學生升學輔導規畫。許博士專精英語讀寫教學，雙語教育，心理教育，對於美國及亞洲地區教育皆有深入瞭解。
許雅寧博士擁有三重美國英語教師執照，美國心理諮詢證書及美國注冊會計師執照，為台灣「親子天下」雜誌、台灣 「換日線」雜誌、台灣「國語日報」、北美「世界日報」專欄作家，並為哥倫比亞大學家長領導協會聯合主席。
臉書粉絲專頁：雅寧工作室
著作：《教出雙語力》、《做個不完美的父母》及《前進美國大學

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