運用科技寫卡片 增添學習樂趣

圖:pixabay

我們身處的這個時代,科技已經無孔不入,很多家長和老師對於科技可以說是又愛又恨。我倒是覺得 「水能載舟,也能覆舟」,好好利用科技,不但是時代的趨勢,也能為學習增添樂趣及效果。

充滿童趣的節日短籤

今天,我想要和大家分享的這個案例是兒子在一年級時的作品。十一月底是美國 傳統的感恩節,這個節日可以算是美國的小過年,全家團聚吃火雞、馬鈴薯泥、玉米、烤蕃薯、蘋果派、南瓜派,也是一個彼此表達謝意的好節日。

美國學校對孩子使用3C產品多數採取保守的作法,尤其鮮少讓低年級的孩子使用電腦。 這次的作品算是例外,學校的老師可能想讓孩子們嘗試用電腦製作信件的方式來表達感恩之情,於是便帶著孩子們來到了電腦教室做小信件。在兒子的作品中,他用英文寫道:「I am thankful for my dad. I am thankful for the school. I am thankful for my mom. (我感謝爸爸,我感謝學校,我感謝媽媽)。」然後寫下了他的名字 Alexander Yu,而「J1M」的「J」 是Junior, 代表小學部,「1」一年級,」「M」是級任老師Ms. Mason名字的第一個字母 , 合起來就是他當時的班級代碼。

「中西合璧」的感恩節作品

老師還讓他們在電腦上找合適的圖片來配合文字來體現信件的節日氣氛。我本以為兒子會找一些像火雞這樣具有典型代表的節日圖片,沒想到他居然找了一張很有中國 風味的圖片:畫面中儼然就是一個東方風格的寶塔,還有不知是太陽還是月亮的一顆圓圓星球高高掛在天空。這讓我想起,當時我正用中文教他背唐詩《靜夜思》, 或許詩句中的「舉頭望明月,低頭思故鄉」的詩句給了兒子圖片的靈感來源,讓他對當時的節日氛圍產生了獨特的感受,因此就產生了這張 「中西合璧」的感恩節作品。不論是什麼原因,兒子可以將自己學習並理解的華人 文化帶到感恩節的信件中,是一件很有趣的事情,這也證明了語言學習和生活及文化上彼此的關聯。

感恩節時,家人團聚圍繞又有美食相伴,溫馨無比,難怪感恩節被喻為美國最為重要的節日之一。從兒子親手製作的小信件來看,類似這樣形式的作品,孩子們可以隨時嘗試,不管是用手繪或現代科技,透過語言、圖畫表達親子之間、朋友之間的情感或感謝,又能練習語文,這便是輕鬆簡單又符合學術理論的語言教育 。

今天將兒子14年前的作品拿出來和大家分享,祝大家感恩節快樂!