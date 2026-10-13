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H-1B再出新規 續簽擬收緊 同公司同職位也得重審

H-1B再出新規 續簽擬收緊 同公司同職位也得重審

特派員黃惠玲／即時報導
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美國公民及移民服務局(USCIS)的I-129申請表，用於H-1B等非移民工作簽...
美國公民及移民服務局(USCIS)的I-129申請表，用於H-1B等非移民工作簽證申請及延期。(USCIS官網截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府擬取消H-1B等工作簽證延期的先前核准參考原則，要求USCIS每案重審，恐使審理延誤、RFE增加，並加劇外籍員工與企業的不確定性。

川普政府計畫取消H-1B等工作簽證延期申請的「沿用先前核准結果」審查原則，即使申請人的雇主、職位及工作條件均未改變，美國公民及移民服務局(USCIS)仍須重新審查相關資格。國土安全部(DHS)估計，新規每年將影響約20萬8000件工作簽證延期申請，其中約75%為H-1B簽證，可能導致審理時間延長、補件要求增加，並提高外籍工作者及企業的不確定性。

根據「新聞周刊」(Newsweek)報導，DHS已向聯邦公報(Federal Register)提交擬議規則，預定於14日刊登聯邦公報，並開放30天公眾意見徵詢。

新規計畫取消2024年拜登政府實施的「尊重先前核准結果原則」(Deference to Prior Approvals)。依現行政策，若申請人、雇主及工作條件與先前獲准的申請相同，USCIS審查人員原則上可採信先前的核准決定，除非發現重大錯誤、實質情況變更或新的不利資訊。

然而，根據新提案，USCIS審查人員將不得再以先前核准結果作為審查起點，而必須獨立評估每一件延期申請。這意味著即使外籍員工多年來任職同一家公司、擔任相同職務，仍可能被要求重新提出資格證明。

新規影響範圍不僅限於H-1B簽證。 凡透過I-129表格申請延長在美停留期限的多類工作簽證持有人，都可能受到影響，包括H-2A農業工人、H-2B季節性勞工、L-1跨國企業內部調派人員、O-1傑出人才、P類表演及運動相關簽證、R-1宗教工作者、加拿大及墨西哥專業人士使用的TN簽證，以及部分E類工作簽證持有人。

DHS在提案中指出，現行制度可能削弱移民審查的監督功能，新規有助於強化審查、維護移民制度完整性及保障美國勞工利益。

不過，移民政策專家與律師批評，新規可能重演川普第一任期的情況，導致大量補件通知(Request for Evidence，RFE)、審理延誤及續簽遭拒。

國家政策國家基金會(National Foundation for American Policy)執行董事安德森(Stuart Anderson)表示，取消先前核准結果的參考原則，等於要求USCIS重新質疑已經認定成立的事實。安德森警告，迫使美國企業失去經驗豐富的外籍員工，只會削弱企業競爭力，並可能促使企業將更多資源轉移至海外，以尋求較穩定的聘僱環境。

田納西州移民律師事務所Siskind Susser合夥人陶布(Elissa Taub)則表示，即使目前只是提案，也可能加深外籍工作者對身分不穩定的焦慮。她指出，USCIS原本就有權對涉嫌欺詐或不符合資格的案件提出質疑或拒絕核准，取消先前核准結果的參考原則，將使每一次H-1B延期都面臨更大的不確定性。

根據DHS評估，新規可能使部分延期申請的審理時間增加數個月，也可能帶來更多補件通知，影響企業的人力安排及外籍員工的工作規畫。

精華 FAQ

  • 最核心的改變是取消「沿用先前核准結果」的審查方式，USCIS不再以過往核准作為起點，而要對每一件延期申請重新獨立評估資格。

  • 除H-1B外，透過I-129申請延期的多類工作簽證都可能受影響，包括H-2A、H-2B、L-1、O-1、P類、R-1、TN，以及部分E類簽證。

  • 專家認為，重審每次續簽會增加RFE、延誤與拒簽風險，讓外籍員工更不安，也可能使企業流失熟練人才，甚至把更多資源移往海外。

簽證 工作簽證 國土安全部

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