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勞工部打擊詐欺 暗示H-1B簽證1年後關閉？

編譯盧炯燊／綜合報導
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勞工部督察長德斯波西托在X貼文和照片表示，打擊H-1B簽證詐欺，已經「準備好手銬...
勞工部督察長德斯波西托在X貼文和照片表示，打擊H-1B簽證詐欺，已經「準備好手銬」。(取自X平台德斯波西托帳號)

川普政府實施一系列嚴厲緊縮移民簽證政策，包括收緊H-1B簽證計畫。「印度時報」(Times of India)28日報導，美國勞工部督察長德斯波西托(Anthony D'Esposito)暗示，可能在未來一年內「完全關閉」該類簽證計畫。

報導指出，德斯波西托最近在華盛頓接受右翼政治評論員、網紅班尼．強生(Benny Johnson) 訪問時指出，政府已投入大量資源調查H-1B簽證計畫的使用情況，以及企業是否存在濫用行為。

他表示，調查的重點不僅僅是技術或行政違規行為，而是調查是否涉嫌濫用這個制度的行為。

他又說，調查人員正在整理案情，投入大量資源向公眾展示他們的發現，並已為犯案者「準備好手銬」，擴大打擊簽證欺詐。

在訪問前，德斯波西托在X貼文，指H-1B簽證計畫容易受到虛假雇主、虛假工作及「簽證工廠」影響，同時也存在剝削勞工的問題。督察長辦公室已對多個地點發出數十份傳票，並執行搜索令。

訪問期間他更明確說明，「我認為，365天後外籍勞工簽證計畫(即H-1B簽證計畫)將與今天截然不同。我們正在收集證據，白宮及本屆政府的努力和關注點，正在說明問題的嚴重性」。

儘管他本人並未宣布關閉該計畫，但是一些媒體解讀為可能關閉H-1B簽證計畫。

川普政府持續收緊H-1B簽證計畫，宣布10萬元高額簽證費延長費外，國土安全部9月11日在「聯邦公報」(Federal Register)刊登擬議新規，取消現行H-1B員工失業後60天的寬限期，一旦雇用關係終止就得立刻離開美國。

白宮表示，公布10萬元費用後，最大資訊外包公司登記抽籤H-1B簽證的數量銳減92%。

美國國會是在1990年設立H-1B簽證，目的讓本地企業找到適合人才，填補缺乏人選的專業職缺，目前持這類簽證者絕大部分來自印度，因此受衝擊也最大，印度各方正高度關注美方會否完全終止該項簽證計畫。

精華 FAQ

  • 因為德斯波西托在訪問中稱，365天後H-1B計畫將與今天截然不同，並提到政府正蒐證打擊欺詐。雖未正式宣布關閉，但外界因此解讀為可能走向終止。

  • 川普政府已宣布10萬元高額簽證費，國土安全部也提議取消H-1B員工失業後60天寬限期，讓雇用一旦終止就需立即離境，整體政策明顯趨於嚴格。

  • 因為H-1B持有人絕大多數來自印度，相關政策若持續收緊，受影響最大的就是印度專業人才與外包產業。白宮還稱，高額費用公布後，抽籤申請數量已大減92%。

H-1B 簽證 勞工部

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