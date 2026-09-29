范斯：防範企業用H-1B簽證取代美勞工 將查企業裁員紀錄
副總統范斯(JD Vance)表示，川普政府正在研究如何防止企業利用H-1B簽證計畫招募外國員工的同時，解雇美國勞工。
范斯被川普冠上「反詐欺沙皇」(fraud czar)的稱號。他表示，官員正在審查雇主的裁員紀錄，以防止企業利用H-1B簽證以低薪外籍勞工取代美國勞工。
「我們也在研究各種方法，防止使用H-1B簽證的公司大量裁員，」范斯在「All-In Podcast」節目中表示。
「讓我感到震驚的是，有些公司申請H-1B簽證時會說，『我們急需勞工，找不到人』，」范斯說道，「然後你去查他們的歷史，你會發現他們已經裁員5000人了。這太荒謬了。」
這些言論發表正值川普政府對H-1B簽證計畫進行一系列改革之際；這些改革旨在加強對合法移民系統的控制。此簽證計畫允許美國雇主聘用科技、醫療保健和工程等領域的外國專業人才。
改革內容包括：採用加權H-1B簽證甄選系統，優先考慮高薪職位；將部分生物辨識和安全費用擴大到大型雇主提交的額外H-1B延期申請中；以及提議取消允許部分外國勞工失業後在美國停留最多60天的規定。
川普總統在9月18日簽署了一項行政命令並發布公告，指示聯邦機構加強對可能導致美國勞工失業的H-1B簽證申請之審查。該命令指示國務院、勞工部和國土安全部在審查H-1B簽證時，應考慮雇主近期或計畫裁減美國勞工的情況。
隨著川普政府加強對就業類移民計畫的審查力度，聯邦官員已對多家雇主採取行動。勞工部監察長就暫停了Cognizant公司提交PERM的資格，同時當局正在調查其涉嫌在PERM和H-1B項目中存在詐欺行為；此外，勞工部還暫停了軟體公司Cloudera的H-1B申請處理。另據報導，截至9月28日，勞工部已將五家雇主列入目前被禁止或取消參與H-1B項目的名單。
他認為有些公司一邊聲稱急需H-1B人才，一邊卻大量裁撤美國員工，可能藉低薪外籍勞工取代本國勞工，因此應納入審查。 政府正推動加權甄選、高薪優先、擴大部分費用適用範圍，並研議取消部分外國勞工失業後可在美停留60天的規定，以加強管控。 勞工部監察長暫停Cognizant提交PERM資格並調查其涉案情況，勞工部也暫停Cloudera的H-1B申請處理，另有5家雇主被列入禁參與名單。
精華 FAQ
他認為有些公司一邊聲稱急需H-1B人才，一邊卻大量裁撤美國員工，可能藉低薪外籍勞工取代本國勞工，因此應納入審查。
政府正推動加權甄選、高薪優先、擴大部分費用適用範圍，並研議取消部分外國勞工失業後可在美停留60天的規定，以加強管控。
勞工部監察長暫停Cognizant提交PERM資格並調查其涉案情況，勞工部也暫停Cloudera的H-1B申請處理，另有5家雇主被列入禁參與名單。
上一則
國安部擴大庇護城市執法 雖鎖定罪犯 也逮無證客
下一則