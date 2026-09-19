法律戰還在打 川普宣布10萬元H-1B簽證費行政命令延長1年

白宮 18日表示，川普 總統已將去年9月發布的行政命令延長一年，對H-1B非移民簽證 繼續收取10萬元費用。

路透報導，美國雇主若希望聘雇外國技術人力，可透過聯邦政府的H-1B簽證計畫並且支付一定費用，讓科技業及其他專業領域的外籍人士在美國工作數年。

川普政府尋求推進強硬移民政策，曾批評H-1B計畫，並希望永久將相關費用從2000至5000元提高到至少10萬元，但這項做法面臨法律挑戰。

波士頓的聯邦上訴法院正審理一名聯邦法官6月的裁定。這名法官認定川普政府加徵費用違法，不讓政府收取。此外，另一上訴法院正衡量另一名法官駁回美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce)對這項費用提出的挑戰是否適當。美國全國商會是全美最大商業遊說團體。

川普最初提高費用的命令是去年9月發布，原定本月到期。這項命令不適用於已持學生簽證在美國的外籍人士，或現有簽證的續簽。

儘管有人批評部分公司利用H-1B簽證聘用薪資較低的外籍人士，而不是聘用美國勞工，商業團體與企業仍認為，H-1B簽證計畫有助招募高技能專業人士，因應部分產業缺乏美國合格勞工問題。