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川普10萬美元H-1B簽證費措施 延長1年

中央社／華盛頓18日即時報導
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川普總統18日在白宮舉行記者會。(歐新社)
川普總統18日在白宮舉行記者會。(歐新社)

美國白宮18日表示，總統川普將去年9月發布的行政命令延長一年，將對H-1B非移民簽證收取10萬美元費用。

路透報導，美國雇主若希望聘僱外國技術人力，可透過聯邦政府的H-1B簽證計畫並且支付一定費用，讓科技業及其他專業領域的外籍人士在美國工作數年。

川普政府尋求推進強硬移民政策，曾批評H-1B計畫，並希望永久將相關費用從2000至5000美元提高到至少10萬美元，但這項做法面臨法律挑戰。

波士頓的聯邦上訴法院正審理一名聯邦法官6月的裁定。這名法官認定川普政府加徵費用違法，不讓政府收取。此外，另一上訴法院正衡量另一名法官駁回美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）對這項費用提出的挑戰是否適當。美國全國商會是全美最大商業遊說團體。

川普最初提高費用的命令是去年9月發布，原定本月到期。這項命令不適用於已持學生簽證在美國的外籍人士，或現有簽證的續簽。

儘管有人批評部分公司利用H-1B簽證聘用薪資較低的外籍人士，而不是聘用美國勞工，商業團體與企業仍認為，H-1B簽證計畫有助招募高技能專業人士，因應部分產業缺乏美國合格勞工問題。

精華 FAQ

  • 白宮表示，川普將去年9月發布的行政命令延長1年，繼續對H-1B非移民簽證收取10萬美元費用，讓原本本月到期的措施延續下去。

  • 川普政府希望把費用從2000至5000美元大幅提高到至少10萬美元，外界批評會提高企業聘用外籍人才成本，也可能違法，因此遭到法院挑戰。

  • 雖然有人認為企業藉此聘用較低薪外籍勞工，但商業團體與企業主張，H-1B能協助招募高技能專業人才，補足部分產業找不到合格美國勞工的缺口。

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