川普擬取消H-1B簽證60天寬限期 失業就須離境

川普政府已提議取消包含H-1B簽證在內的60天寬限期。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普政府提議取消H-1B等簽證60天失業寬限期。

川普政府提議取消H-1B等簽證60天失業寬限期。 重點二： 新規若上路，外籍勞工失業後將須立即離境。

新規若上路，外籍勞工失業後將須立即離境。 重點三：科技與外包業者恐受衝擊，企業人資作業也將更緊縮。

根據10日公布的政府公告，川普 政府已提議取消一些簽證 的60天寬限期。這項機制原本允許包含H-1B 簽證技術勞工在內的部分移民，在失業後能繼續留在美國，尋找新雇主擔保。

路透報導，根據國土安全部刊登於「聯邦公報」(Federal Register)的擬議新規，持有H-1B及其他特定臨時工作簽證者，一旦雇用關係終止就得立刻離開美國。這對極度依賴外籍人才的美國頂尖科技公司而言，無疑是一大打擊。

如果這項變更確定實施，適用對象還將擴及E-1國際貿易商簽證持有者、E-2商業車輛駕駛簽證持有者、跨國企業高級主管及經理人的L-1短期工作簽證持有者、針對科學、體育或藝術領域「具傑出能力者」發放的O-1簽證持有者，以及TN專業人士簽證持有者。

這是川普總統自2025年1月重返白宮以來，限制合法移民的最新舉措。他的政府也提高技術勞工簽證費用，最近並暫停美國駐全球各地使館及領事館的移民簽證預約，以推行新的培訓計畫。

國土安全部在提案中寫道，受此變更影響的企業可能會面臨部分營運衝擊，但表示這些職缺可以改由美國勞工填補。國土安全部還說，在某些情況下，離境的移民勞工若獲雇主重新提出申請，仍有機會再次申請簽證。

公告指出：「國土安全部推定，企業將視人力需求，選擇把相同職缺提供給具同等資格的美國勞工，或依循I-129申請程序。」

自2017年起實施的60天寬限期，讓外籍員勞工在離境前有緩衝時間尋找新工作，或處理個人事務，例如出售房產或安排子女轉學離校。

國安部還稱，取消寬限期將大幅減輕行政負擔，「因為判斷最長可達60天的寬限期何時適用、審查所提交的資料，以及決定是否縮短或取消寬限期，對國安部而言可能既耗時又複雜，也可能讓申請人、外國人及其受扶養家屬感到困惑，或無法預測寬限期是否適用。」

除科技公司外，這項提案將影響其他企業，例如德勤(Deloitte)、資誠(PwC)和安永(Ernst & Young等顧問公司，以及塔塔諮詢服務公司(Tata Consultancy Services)、印福思科技公司(Infosys)、HCL Tech和LTIMindtree等大型外包服務公司，都是H-1B簽證的主要擔保方。

專門處理商業移民事務的貝拉迪移民法律事務所(Berardi Immigration Law)律師表示，這項措施將「大幅壓縮人資團隊處理外籍員工裁員及離職程序的時間」。