川普擬取消H-1B簽證60天寬限期 失業得立刻離境

根據10日公布的政府公告，川普政府已提議取消60天寬限期。這項機制原本允許包含H-1B簽證技術勞工在內的部分移民，在失業後能繼續留在美國，尋找新雇主擔保。（路透）

根據今天公布的政府公告，川普 政府已提議取消60天寬限期。這項機制原本允許包含H-1B簽證 技術勞工在內的部分移民，在失業後能繼續留在美國，尋找新雇主擔保。

路透報導，根據美國國土安全部刊登於「聯邦公報」（Federal Register）的擬議新規，持有H-1B及其他特定臨時工作簽證者，一旦僱傭關係終止就得立刻離開美國。這對極度依賴外籍人才的美國頂尖科技公司而言，無疑是一大打擊。

這是美國總統川普自2025年1月重返白宮以來，限制合法移民的最新舉措。他的政府也提高技術勞工簽證費用，最近並暫停美國駐全球各地使館及領事館的移民簽證預約，以推行新的培訓計畫。

國土安全部在提案中寫道，受此變更影響的企業可能會面臨部分營運衝擊，但表示這些職缺可以改由美國勞工填補。國土安全部還說，在某些情況下，離境的移民勞工若獲雇主重新提出申請，仍有機會再次申請簽證。

公告指出：「國土安全部推定，企業將視人力需求，選擇把相同職缺提供給具同等資格的美國勞工，或依循I-129申請程序。」

自2017年起實施的60天寬限期，讓外籍員勞工在離境前有緩衝時間尋找新工作，或處理個人事務，例如出售房產或安排子女轉學離校。

H-1B簽證由美國國會於1990年設立，對需要從印度和中國招募人才的科技公司尤其重要，能讓企業填補本土有時缺乏合適人選的專業職缺。

德勤（Deloitte）、資誠（PwC）和安永（Ernst & Young）等顧問公司，以及塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）、印福思科技公司（Infosys）、HCL Tech和LTIMindtree等大型外包服務公司，都是H-1B簽證的主要擔保方。

專門處理商業移民事務的貝拉迪移民法律事務所（Berardi Immigration Law）律師表示，這項措施將「大幅壓縮人資團隊處理外籍員工裁員及離職程序的時間」。

如果這項變更確定實施，適用對象還將擴及E-1國際貿易商簽證持有者、E-2商業車輛駕駛簽證持有者、跨國企業高級主管及經理人的L-1短期工作簽證持有者、針對科學、體育或藝術領域「具傑出能力者」發放的O-1簽證持有者，以及TN專業人士簽證持有者。

▼收聽一洲焦點Podcast：