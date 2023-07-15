我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州以國安為由「禁中國公民置產」12州檢長力挺

白宮毒品、秦剛神隱 美中同時上演兩大荒唐怪事

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

記者胡玉立／即時報導
加拿大自16日起，向所有持美國H-1B簽證的外國人提供工作許可證，讓他們可以在沒有工作的情況下移居加國。圖為邁阿密市的美國公民暨移民服務局辦公室。(美聯社)
加拿大自16日起，向所有持美國H-1B簽證的外國人提供工作許可證，讓他們可以在沒有工作的情況下移居加國。圖為邁阿密市的美國公民暨移民服務局辦公室。(美聯社)

加拿大16日開始，向所有持美國H-1B簽證者提供工作許可證，讓他們得以在沒有工作的情況下移居加國。這項舉措被稱為「H-1B特殊職業簽證持有者工作許可證」計畫，擺明「挖角」在美國移民審批過程中受挫的外國科技及高等教育人才。

加招攬科技人才成永久居民

加拿大移民部長費瑟(Sean Fraser)6月在多倫多Collision北美科技會議上宣布了這項為期一年的最新人才延攬策略；目標吸納1萬名科技人才。專家表示，根據加拿大移民制度，符合該計畫資格的移民類型，可能很快成為永久居民。

H-1B抽籤成功率僅十分之一

華爾街日報(WSJ)報導，國際學生和專業人士越來越明白，H-1B簽證抽籤競爭激烈、綠卡積壓不斷增加，想在美國永久定居太慢也太困難。去年，約五分之一的H-1B工作簽證申請抽籤成功；今年數字近十分之一。

「隨著H-1B抽籤情況逐年惡化，對很多人來說，加拿大可能是他們唯一的選擇，」提供在美申請簽證諮詢服務的Argo Visa公司創始人、前外交官理查森 (Chris Richardson) 表示。

而即使持有H1B工作簽證者，若沒能逃過席捲科技業的大裁員，則只有60天尋找新簽證擔保職位，逾期就得離開美國。

加拿大能提供機會留在北美

費瑟部長表示，「很多人考量職涯時，非常想留在北美市場，卻還沒考慮過來加拿大，現在這種情況為加拿大提供了機會。」

有鑑於勞動力老齡化，加拿大估計明年科技人力短缺達25萬人，加拿大科技業貿易組織「加拿大創新者委員會」(Council of Canadian Innovators)主席伯根(Benjamin Bergen)表示，「政府正嘗試利用所有可能手段來縮小其間差距」。

與企業合作確保外籍勞工安全的多倫多移民律師卡拉斯(Sergio Karas)則表示，「如果我是美國政府，我會對加拿大根本是在挖走美國工人一事，感到非常沮喪」。

加國科技業薪資低於美國

不過，全球人力資源諮詢公司任仕達(Randstad)分析指出，雖然加拿大科技業薪資高於全國平均水平，但與美國類似職務工資相比，仍相形見絀。不少科技工人最終離開加拿大，到國外尋找更高薪的職位。許多離開美國前往加拿大的移民，目前視此舉為一時的考量。

加拿大 工作簽證 H-1B

上一則

8月移民排期 親屬及職業移民各項有進退

延伸閱讀

美將派F-16戰機至荷莫茲海峽 防船隻遭伊朗扣押

美將派F-16戰機至荷莫茲海峽 防船隻遭伊朗扣押
加國野火肆虐 今年已燒毀逾千萬公頃土地 15萬人流離失所

加國野火肆虐 今年已燒毀逾千萬公頃土地 15萬人流離失所
哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？

哈利、梅根在美國迅速過氣 準備捲鋪蓋回英國？
15年首見 美最大進口國 中國被墨、加超越

15年首見 美最大進口國 中國被墨、加超越

熱門新聞

8月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

8月移民排期 親屬及職業移民各項有進退

2023-07-13 12:06
國土安全部將自10日起實施新措施，允許哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯部分符合資格的移民合法入境美國，以阻止他們非法入境。圖為一些滯留在美墨邊境的無證移民。(路透)

國安部寄邀請 中美洲移民10日可「團圓入境」10萬人受惠

2023-07-08 23:23
加拿大自16日起，向所有持美國H-1B簽證的外國人提供工作許可證，讓他們可以在沒有工作的情況下移居加國。圖為邁阿密市的美國公民暨移民服務局辦公室。(美聯社)

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

2023-07-15 23:18
中國駐美國大使館官網6月22日公告。（取材自中國駐美國大使館官網）

中駐美使館：十年簽因疫情無法入境 可申請補償

2023-06-23 00:04
一名無證移民(右)被美國遣返，回到瓜地馬拉。(Getty Images)

8：1 大法官裁決維持拜登政府可優先驅逐危險無證客

2023-06-23 23:11
41家跨國企業19日承諾訓練並雇用25萬歐洲難民。(美聯社)

40多家跨國企業集力 承諾訓練並雇用25萬歐洲難民

2023-06-19 03:00

超人氣

更多 >
奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」

奇異果放401天變化全記錄 第177天竟「奇蹟回春」
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳

又做出詭異舉動？拜登狂咬女童肩膀 遭嫌棄畫面瘋傳
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊