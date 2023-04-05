我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

蔡英文晤麥卡錫重點1次看 中國又有哪些文攻武嚇？

H-1B工作簽證「中籤率2成」律師建議備B計畫

記者高雲兒／紐約即時報導
H-1B工作簽證抽籤已結束，華人律師分析，今年的中籤率堪稱史上最低。(本報檔案照)
H-1B工作簽證抽籤已結束，華人律師分析，今年的中籤率堪稱史上最低。(本報檔案照)

2024會計年度的H-1B工作簽證抽籤已經結束，據了解，今年的中籤率堪稱史上最低，僅不到兩成；關於本年度是否會有俗稱「海底撈」的第二輪抽籤，多位華人律師表示「見仁見智」，但提醒未中籤者，應早做打算。

高泰律師樓的陳律師表示，雖然移民局還未公布今年的中籤情況，但通過和多家律師樓的溝通推斷，今年的中籤情況不到兩成。

律師馮凈則表示，今年的H-1B中籤率大概在15%；由此推斷，今年參與抽籤的人數至少達到50萬，甚至可能達到70萬，遠高於去年創紀錄的48萬3927人。

至於今年下半年是否有H-1B的「海底撈」，陳律師說，2021財年的三輪「海底撈」是因為很多中籤的人在疫情期間回國，沒有遞交材料，空出許多名額，但是今年顯然沒有類似情況。

馮凈則認為，可能會出現第二輪；她說，由於簽證的申請量龐大，與低迷的高科技和金融行業情況不符，「這麼多人申請，除非經濟好、到處招工，而且留學生最後也成功找到工作留下」。

馮凈進一步解釋，例如有申請者找了20家公司幫忙抽H-1B，最後抽中了五個名額，遞交一個後，剩下的四個名額就空下來，「其中可能摻有大量泡沫」，因此她認為可能出現第二輪抽籤。

另外，移民律師也發現今年另一亂象，像是有不少印度外包公司(Indian consulting company)，在未經允許的情況下，給已經離職的員工抽籤；「很多人被前公司通知中籤了，特別吃驚，自己真正工作的公司反而沒有抽中」，馮凈說，這也是一部分泡沫的原因。

對於未中籤者，律師建議應提早做打算，陳律師說，未中籤者可透過結婚，與有H-1B的配偶結婚，轉為H4簽證；或與有F1的配偶結婚，轉為F2簽證；也能轉為B1和B2商業簽證留在境內。

他提醒，上述三種簽證可留在美國境內找工作，但不能工作；如要工作，在找到雇主後，必須再將簽證身分轉為工作簽證後，才可以開始工作。

另外兩種可以工作的選擇是使用F1簽證的CPT(Curricular Practical Training)繼續工作，或者找一份免抽簽的H-1B類別工作。

馮凈說，許多人沒抽中身分而「轉戰」加拿大，認為那裡的移民政策更友好。她說如果H-1B濫用情況不改善，可能讓真正有工作的人才離開美國，最後受惠的反而成了鄰國。

工作簽證 H-1B 移民局

上一則

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

延伸閱讀

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難
美遊假期 推出多項好玩行程/代辦中國簽證

美遊假期 推出多項好玩行程/代辦中國簽證
移民專頁／子女滿21歲算法 改以遞交申請日

移民專頁／子女滿21歲算法 改以遞交申請日
移民專頁／交1份加急費 不能捆綁多份申請

移民專頁／交1份加急費 不能捆綁多份申請

熱門新聞

H-1B工作簽證抽籤已結束，華人律師分析，今年的中籤率堪稱史上最低。(本報檔案照)

H-1B工作簽證「中籤率2成」律師建議備B計畫

2023-04-05 22:06
美國最高法院27日聆聽加州男子漢森「成年人收養計畫」詐騙無證移民被判有罪案，認為不利非法移民的法律條文沒有違背憲法保護言論自由的原則。(美聯社)

最高院擬反對「鼓勵非法移民」法律 不認為違背憲法

2023-03-28 14:36
4月移民排期。（資料來源：國務院。製表：記者張筠）

4月移民排期 職業移民中國出生第四優先倒退三年多

2023-03-22 12:42
邊境巡邏隊員抱著被遺棄在科羅拉多河邊的兒童。(取材自推特)

1歲童遭人口販子棄邊境科羅拉多河邊 差點就落河滅頂

2023-03-26 22:26
兩名古巴人利用一架動力滑翔翼飛過90哩寬的海峽，平安降落在佛州西嶼國際機場。(美聯社)

偷渡新招 2古巴移民搭滑翔翼加發動機 飛越90哩抵佛州

2023-03-25 23:09
拜登總統伉儷23日晚扺達加拿大首都渥太華訪問，美加兩國在拜登抵達前達成協議，可拒絕經由對方入境的無證移民。(美聯社)

美加達協議 可拒絕由對方入境的無證移民

2023-03-23 20:48

超人氣

更多 >
會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立

會麥卡錫 蔡英文：與盟友更團結 台灣不孤立
閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉
7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康

7種被「誤會」的食物 適量攝取有益健康
矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲
蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店