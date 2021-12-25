加快引進人才 國務院：H-1B、L-1、O-1簽證暫免面試

美國宣布，將在2022年暫時取消對包括H-1B在內部分工作簽證類別的面試要求。（美聯社）

由於去年初以來爆發的新冠疫情 讓美國海外館處正常運作受阻，拖累簽證發放進度，影響全球高階人才進入美國；因此國務院 於23日宣布，暫時豁免海外申請H-1B、L-1、O-1三類簽證親自面試的要求，以加快處理程序。

此外，國務院還無限期延長原簽證到期後48個月內的更新簽證案所需的親自面試要求，惟以更新簽證以與原簽證同一類別為限。

這三類簽證是美企為讓海外高階人才前往美國工作時使用的主要簽證類別，在過去，申請此類簽證普遍以親自面試為最後一關，通常在美國海外館處進行。

現在，國務院暫時豁免海外申請三類簽證的親自面試要求，目的包括紓解疫情期間無法申請的案子，加速全球人才抵美工作，緩解國內勞動力短缺，以及讓海外館處更有餘裕處理同樣因疫情而積壓的永久性移民事務等。

國務院在新聞稿中表示，新冠疫情讓簽證處理能力大幅下降，鑑於全球商旅活動恢復，須採取臨時性措施以進一步有效地減少簽證處理時程，又同時能固守國務院捍衛國家安全的首要目標。

2019會計年度間，美國海外館處發放超過18萬8000份H-1B簽證及7萬7000份L-1簽證；但是自疫情爆發後，迄今仍有超過60%的海外館處無法正常運作，難以處理工作簽恢復疫情前水平，甚至部分館處工作停滯。

現在，國務院已經暫時豁免申請留學、季節性農業工作簽證 ，以及運動員、藝術家、娛樂明星等十幾種類別的簽證的親自面試要求；國務院目前預計簽證豁免將持續到明年年底。

美國商會副總巴塞利斯(Jon Baselice)對此表示歡迎，指海外館處實質上開的方便之門愈大，對美國企業就愈有利。

雖然國務院不斷簡化簽證發放程序，但是只要疫情繼續困擾海外館處，則簽證的處理量就不太可能恢復到疫情前的水準，再考慮到疫情期間累積的待處理案件，一些簽證的處理可能仍需數個月的時間。