勞工部擬17日於「聯邦公報」公告旨在收緊職業綠卡以加強保護美國勞工的新規。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國勞工部將大修PERM勞工認證，強化對裁員雇主與外籍勞工招聘的限制，並取消部分職業豁免，恐讓企業更難透過雇主替外籍員工申請綠卡。

勞工部 擬17日於「聯邦公報」(Federal Register)公告旨在收緊職業綠卡 以加強保護美國勞工的新規，俗稱「PERM勞工認證」的「程序電子評審管理」(Program Electronic Review Management，PERM)面臨更多限縮，某些外籍勞工將更難透過雇主取得綠卡。

新聞周刊報導，勞工部將大幅改革「PERM勞工認證」。雇主為外籍勞工擔保EB-2或EB-3綠卡之前，通常透過這道手續證明找不到符合資格的美國勞工足以勝任職缺。

根據勞工部新規，資遣美國勞工之後改招外籍勞工的雇主，今後將面臨從嚴審查，雇主擔保外籍勞工之前，必須完成的招聘流程也將出現全面改革。如果雇主曾在過去兩年裡，在相同或類似職缺以及就業地區，資遣美國勞工，恐將禁止提交PERM申請。現行規定僅針對雇主提出PERM申請之前半年的裁員納入考量。

勞工部16日在新聞稿中說，這是近20年來PERM規定第一次做出全面改革，新規要求雇主必須對於職缺刊登廣告至少90天，並且對於受到裁員影響的美國勞工加強保護。

勞工部也希望以線上招聘取代現行的報紙刊登廣告規定，允許雇主透過公司網站、求職平台及各州就業服務機構進行招聘。

護理師、物理治療師及特定勞工原本享有「A類職業表」(Schedule A)豁免權，申請綠卡時得以免除繁瑣的勞工市場測試。新規取消豁免待遇，雇主必須符合90天招聘規定。

今年10月，副總統范斯宣布，微軟(Microsoft)、奧多比(Adobe)、高知特(Cognizant)、印福思(Infosys)、塔塔(Tata)、威普羅(Wipro)、HCL以及凱捷(Capgemini)等八家科技公司涉嫌詐欺，遭政府暫停參加「PERM勞工認證」。另外，Instacart以及OpenAI遭控在PERM招聘過程涉嫌歧視美國勞工，後來已與司法部達成和解。

科技巨頭IBM採取行動，開始減少使用職業移民計畫。IBM表示，由於具備技能與客戶需求出現變化，將停止「IBM諮詢業務」(IBM Consulting)職位的簽證與綠卡擔保。

全球人才流動平台Globali.ai共同創辦人、前國土安全部資深官員克萊恩(Adam Klein)說，新規可能帶來深遠影響，特別是經常做出人力重組的科技公司與其他雇主。

克萊恩說，新規不只是增加行政負擔而已，某些雇主可能完全放棄擔保外籍勞工。