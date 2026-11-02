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申請綠卡審查加嚴 未報稅、欠稅恐被拒絕

編譯陳韻涵／綜合報導
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川普政府從嚴執行移民法規，申請綠卡時嚴審申請者的報稅紀錄。圖為國稅局報稅的104...
川普政府從嚴執行移民法規，申請綠卡時嚴審申請者的報稅紀錄。圖為國稅局報稅的1040表格。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

USCIS依5月新備忘錄加強綠卡審查，未報稅、欠稅或分期還款都可能影響核准，相關政策也波及擔保人與入籍申請，並已遭移民團體提告。

美國公民移民局(USCIS)對綠卡申請採取從嚴的審查方式，申請人若有未繳稅款、未申報的稅表或尚有欠款，可能在審核過程中被列為不利因素。這項政策要求移民官不能只檢視基本資格條件，還必須綜合考量申請人的整體狀況，再決定是否核發永久居留權(綠卡)。

經濟時報(Economic Times)報導，這項改變源自USCIS今年5月發布的政策備忘錄，該備忘錄將「身分調整」(adjustment of status)視為一種裁量性質的福利。

身分調整是指已在美國境內的合格外國人，無須離境即可申請永久居留權的程序。

根據修訂後的作法，僅符合綠卡的基本要求可能不夠。移民官必須權衡正面與負面因素，其中包括申請人是否遵守稅法。這項作法可能影響透過家庭擔保或就業途徑申請永久居留的人，以及為親屬擔保的美國公民。

移民律師警告，積欠聯邦、州或地方稅款的申請人，在新政策下可能面臨困難。受影響的對象可能包括獲准延後而尚未報稅者，或依照與國稅局(IRS)或州稅務機關達成的還款協議，分期方式繳納欠稅的人。

紐約移民律師卡琳．沃爾曼(Karin Wolman)建議，準備申請身分調整的民眾，應先檢視自己的稅務紀錄，並在提出申請前清償欠繳款項。

她說：「由於政策備忘錄將身分調整重新定位為一種罕見的裁量性質福利，USCIS官員一直在駁回過去可被接受的案件。其中一項就是申請人或擔保的美國公民積欠稅款，如果因為申請延期而未報稅，或依付款計畫分期繳納，現在都可能導致綠卡申請被拒。整理好自身事務，申報稅表並繳清欠款。最好能在提出申請前完成，且無論如何都要在面談之前完成。」

這項政策也影響為家人申請綠卡的美國公民，擔保人通常必須提交「經濟擔保書」(Affidavit of Support)，證明自己有足夠財力供養所擔保的親屬，而報稅表和繳稅紀錄正是用來證明其財務狀況的文件之一；未清償的稅務在審核這類申請時，也可能成為問題。

在申請公民身分時，稅務記錄也變得非常重要。申請者須證明有良好品德，而USCIS對未盡到納稅義務，視為不符良好品德的負面因素。

不過，USCIS這項新措施正面臨法律挑戰，多個移民倡議組織、工會及個別申請人組成的聯盟上月5日在麻州聯邦地方法院，對國土安全部(DHS)和USCIS提起訴訟。

原告主張，USCIS的新政策違反行政程序法、移民與國籍法及憲法正當程序保障；原告要求法院在案件審理期間發出禁制令，阻止該政策實施。

川普政府從嚴執行移民法規，申請綠卡時嚴審申請者的報稅紀錄。 (美聯社)
川普政府從嚴執行移民法規，申請綠卡時嚴審申請者的報稅紀錄。 (美聯社)

精華 FAQ

  • 因為USCIS在5月發布新政策備忘錄，把身分調整視為裁量性福利，要求官員不只看基本資格，還要衡量申請人整體表現，稅務紀錄因此成為重要負面因素。

  • 未報稅、積欠聯邦或州地方稅款、仍在分期還款，或因延期而尚未申報稅表的人，都可能在新規下被視為不利因素，影響身分調整審核結果。

  • 它也會影響為親屬擔保綠卡的美國公民，因為經濟擔保書需搭配報稅與繳稅紀錄；同時，入籍申請者的納稅義務也會被納入良好品德評估。

綠卡 移民 美國公民

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