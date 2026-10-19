川普年初凍結簽證以來 合法移民銳減5成 綠卡核發也不及往年一半

川普政府收緊移民政策，發出的綠卡數量大幅減低，圖為申請人在洛杉磯移民局大樓外面排隊。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府擴大簽證凍結與旅行禁令後，合法移民與綠卡核發大幅下滑，部分國家幾乎停擺，受影響者即使經法院介入仍多數仍在等待。

川普 政府今年初實施一系列封鎖近半數國家移民簽證 的政策，不僅讓合法移民人數銳減約50%，綠卡 核發的數量也不及往年的一半。

紐約時報根據最新可得的政府數據報導，國務院2月僅核發2萬6000份移民簽證，而川普上任前數年，每月平均核發5萬2000份。

相關移民政策去年底至今年初生效，導致91個國家的民眾幾乎無法移民美國，另有61個國家的移民簽證名額遭刪減，其中又以非洲與中東國家受影響最甚，來自穆斯林人口占多數國家的移民人數驟降超過90%。

川普總統取締非法移民的行動備受關注，但聯邦政府限制合法移民的手段同樣強硬。

自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)移民研究主管比爾(David Bier)表示，除了新冠肺炎疫情之外，這波合法移民的削減幅度是胡佛(Hoover)政府在經濟大蕭條期間單方面拒發簽證給合格移民以來，幅度最大的一次。

川普重返白宮第一年，簽證數量僅小幅下滑約10%；時至今年1月，旅行禁令擴大封鎖39國人民取得美國簽證或入境美國，簽證核發暫停令同時禁止52國移民，而提供較少申請美簽國家對象的多元化移民簽證在更早一個月前即暫停。

政府表示，相關移民政策旨在加強審查簽證申請人的安全風險，以及日後使用公共福利機率。

對數千位移民申請者而言，這些政策通常費時數年，最終可能也會得到令人失望的結果。

住在洛杉磯的美國公民布拉金斯(Daniel Brackins)表示，新政策讓妻子詹娜(Zhanna)最終無法獲得簽證入境，兩人的兒子因此在哈薩克出生。他說：「我和妻子多次崩潰，這對感情造成很大的壓力，尤其是我只能透過視訊電話看兒子長大。」

過去八個多月來，國務院幾乎未核發任何簽證給受影響國家的民眾，未受限制的加拿大與墨西哥成為少數新移民簽證增加的國家，兩國合計約占2月核發總數的30%。

國務院近期未公告較新的數據，也未回應為何在川普任內減少公布簽證統計的提問。

聯邦諸多移民政策未經國會批准，目前已遭聯邦法院駁回；法院8月底在兩宗訴訟中，下令政府恢復發放簽證。

然而，就算有法院命令，絕大多數簽證被擋的民眾仍在等待。

莫拉雷斯(Wilian Morales)1月起滯留瓜地馬拉，無法返回新澤西州與美國公民妻子安潔拉·杜羅(Angela Duro)共同扶養的四名子女團聚。

莫拉雷斯26年前以未成年身分非法入境，2021年與杜羅結婚後申請婚姻綠卡；夫妻2025年前往瓜地馬拉面談，得知若不是因為簽證凍結，申請早該獲准。

國務院核發的非移民簽證數量同樣下滑，學生與工作簽較去年同期減少30%，觀光與商務簽證2月減少約25%。

川普政府收緊移民政策，發出的綠卡數量大幅減低，圖為入籍的新移民手持美國國旗。(路透)