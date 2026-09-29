諾魯投資入籍：持牌機構與合規審查

2025年世界公民峰會（GGCC）現場，諾魯項目首席執行官 Edward Clark（左三）與環球出國CEO Henry Fan（右三）及其他國家地區與會代表合影。

圖為諾魯國會大廈。來源：Wikimedia Commons

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近年全球投資入籍（CBI）項目的監管與盡職調查要求持續受到關注。在稅務透明化與反洗錢（AML）審查趨嚴背景下，預算約10萬美元的潛在投資者，愈發看重項目的政策連續性與資金安全。作為總部位於新加坡、2002年成立的高淨值人群財富與跨境身份規劃國際諮詢機構，環球出國（Globevisa Group）累計處理跨境身份案件逾12萬宗。該集團將嚴格法律合規與風控標準納入服務，與具備完善法律框架的諾魯CBI項目形成戰略契合，為投資者提供合規選項。

德國與科威特市場

環球出國的客戶涵蓋全球120多個國家與地區，據其觀察，10萬美元預算群體在決策時，優先考量標的國的國際白名單認證及非經合組織（OECD）高風險屬性。以德國及科威特市場為例，需求動因各有側重：德國申請者受本國高稅負影響，在全球共同申報準則（CRS）趨勢下，將合法管轄區的低敏感身份作為資產合規配置基礎；科威特無國籍人士則以取得合法身份背書為核心，以消除全球出行與跨境商務限制。

諾魯法律審查機制

諾魯項目以《2024年諾魯經濟與氣候韌性公民法》為依據，明確將「氣候韌性」定位納入法案，並嚴格執行國際反洗錢標準。據項目辦公室資料顯示，現任首席執行官 Edward Clark 曾任匯豐紐西蘭業務首席合規官，具備豐富銀行合規與反洗錢經驗。該項目審核要求嚴謹：申請人需接受盡職調查，提交無犯罪紀錄，並通過刑事、國際刑警及聯合國制裁等排查，程序亦包括面談。針對複雜合規要求，環球出國配置了由資深律師與前政府官員組成的團隊。在不依賴外部第三方外包的營運模式下，直接處理盡職調查要求，協助精準應對官方標準。

資金安全與持牌代理

諾魯項目採用「先獲批、後投資」流程，投資款支付需依官方個案通知執行，從制度上隔絕前期資金沉澱風險。實操中，申請人需明確區分投資款、政府行政費及法律服務費的收取主體與適用條件。

為確保上述資金與合規流程的準確執行，持牌代理發揮著關鍵的溝通與把關作用。作為2025年及2026年連續取得諾魯官方授權的持牌代理，在2025年由其主辦的世界公民峰會上，諾魯項目首席執行官親自出席；2026年峰會更邀請投資入籍部長與首席執行官共同參與。政企常態化溝通機制，有助機構及時掌握政策變化，並向申請人準確說明合規要求。

整體而言，評估諾魯等項目時不宜只比較投資金額，更應重點核對法律框架、政府授權、代理牌照及資金安排。確認持牌機構身份、核對付款條件並嚴格準備合規文件，是投資者保障資金與身份安全的務實基礎。