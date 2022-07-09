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去年浪費6.6萬名額 移民局9．30前拚發28萬就業綠卡

編譯洪毅／綜合9日電
美國公民及移民服務局(USCIS)表示正加緊作業，力爭在9月30日結束的會計年度內，再發出28萬職業移民綠卡。圖為德州移民在聖胡安市示威，要求移民局加速處理積案。(美聯社)
美國公民及移民服務局(USCIS)表示正加緊作業，力爭在9月30日結束的會計年度內，再發出28萬職業移民綠卡。圖為德州移民在聖胡安市示威，要求移民局加速處理積案。(美聯社)

國土安全部公民及移民服務局(USCIS)在2022會計年度(2021年10月1日至2022年9月30日)面臨巨大挑戰：如何處理相較往年多一倍、約28萬個就業綠卡申請名額；眼看本財年只剩兩個多月，外界關注USCIS是否會重蹈去年覆轍，即浪費掉逾6萬6000個就業綠卡名額。

依據移民法規，若政府不及在會計年度結束之前，將所有依親綠卡處理完畢，則這些名額將在下個會計年度轉為就業綠卡名額，而就業綠卡名額若無法在會計年度結束之前處理完畢，則會從系統中消失；新冠疫情自2020會計年度以來的攪局，是積壓大量綠卡名額，以及許多名額最終來不及處理的主要原因。

彭博(Bloomberg)報導，USCIS過去每年處理約14萬個就業綠卡名額，但近期因疫情而暴增，2021會計年度有26萬2000個名額，最終有超過6萬6000個名額被浪費掉；而本會計年度更多，有28萬個名額，堪稱是前所未見的爆量。

儘管如此，USCIS仍矢言會在9月30日之前，將所有的名額處理完畢。

一名官員表示，USCIS的工作在上個會計年度的時候，因為疫情而遇到「巨大阻力」；美國移民律師協會(AILA)政府關係主管夏爾瓦麗·達拉爾-戴尼(Sharvari Dalal-Dheini)也說，他們現在的工作狀況，肯定比上個會計年度要好得多。

為加快處理較往年多一倍的名額，USCIS採取的行動包括調度其他部門的人力，研擬人力配置效率最大化，擴大招聘，對低風險申請者簡化如面試等程序，要求申請者事先準備好如醫療證明等文件，或是建議部分申請者轉換申請類別(Interfiling)等。

但是挑戰依然存在，固然本會計年度不再有疫情的攪局，但來自阿富汗及烏克蘭的庇護申請正湧入；國土安全部督察長辦公室去年指出，USCIS過度仰賴紙本作業，影響其工作效率；此外，USCIS的人力缺口直逼20%，儘管正在擴大招聘，但是要到「今年底」才能將缺口降至5%，況且從招聘到能夠上工非一朝一夕之事。

現在，USCIS肩負的使命不單是許多中國及印度移民的盼望；國內勞動力吃緊，更已成為通膨及潛在經濟衰退的威脅，廣開外國工作者是其中一條緩解之道。

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