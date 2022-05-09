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48前國安官員連署 籲免除STEM進階學位移民綠卡限制

編譯郭宣含／綜合9日電
逾48名國安前官員致信國會議員，要求國會免除「科學、科技、工程、數學」(STEM)進階學位移民的綠卡名額限制。（Getty Images）
逾48名國安前官員致信國會議員，要求國會免除「科學、科技、工程、數學」(STEM)進階學位移民的綠卡名額限制。（Getty Images）

逾48名國安前官員9日致信國會議員，要求國會免除「科學、科技、工程、數學」(STEM)進階學位移民綠卡名額限制，以維持美國在全球、尤其是對中國的科技領導地位。

政治新聞網站Axios取得的信函副本指出：「在今日科技競爭中，美國具最強大與長期不對等優勢，有能力吸引並留下全球最優秀與聰慧的人才。」但這些前官員指出，美國移民制度中的限制可能危及這項優勢。

這批官員也討論諸多議題，包括其他國家和中國競爭漸長，並解釋STEM移民將成為美國資產，應推動讓STEM畢業生可免除綠卡上限。

「中國是美國近年在科技與地緣政治上面臨的最大競爭國。」該信指出：「若美國匯聚全球最頂尖的STEM人才，就不容易敗陣，反之，美國將難以取勝。」

國會議員正致力敲定對中國競爭法案，他們收到的這封信函獲得數十名前官員連署，包括前國會議員，以及國防部、能源部、國土安全局、中央情報局(CIA)、國家安全局(NSA)、國防高等研究計畫署(Defense Advanced Research Projects Agency)等前官員。

Axios報導，此信函獲得大量連署，說明聯邦政府官員普遍憂心中國崛起，這可能促此兩黨一致支持修改充滿政治分歧的移民政策。

此信函盼能維持眾院一項條款中，免除持進階STEM學位移民的綠卡上限。

拜登總統今年初曾在國情咨文(State of the Union)演說中，呼籲國會採取行動通過「美國競爭法案」(America COMPETES Act)，增加國內供應鏈和科學研究，讓美國對中國更具競爭力。

「別再等了，把這份法案送到我桌上，我會簽署。」拜登3月在國情咨文演說中表示：「這樣我們就能展翅高飛。」

移民 綠卡 拜登

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