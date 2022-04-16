工作移民綠卡 6.65萬名額作廢 14.1萬親屬移民名額轉入

受到川普執政時期移民規定趨嚴影響，加上疫情期間人手短缺導致作業耽擱，2021會計年度約有6萬6500個工作移民(employment-based，EB)綠卡名額並未使用。（Getty Images）

受到川普執政時期移民規定趨嚴影響，加上疫情期間人手短缺導致作業耽擱，2021會計年度約有6萬6500個工作移民(employment-based，EB)綠卡 名額並未使用。

國務院 本周公布數據顯示，2021會計年度約有26萬2000個工作移民綠卡名額可用，但受疫情期間各種防疫規定限制，加上人手不足，使得美國駐外大使館及領事館處理綠卡申請時遭遇挑戰。

美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)發言人說，工作移民綠卡申請案是移民局 優先處理的工作項目。

統計數據顯示，2021會計年度親屬移民(family-based，FB)綠卡名額共計有22萬6000個，其中有14萬1000個名額並未使用。

根據規定，工作移民綠卡名額若未使用便將失效作廢，但未獲使用的親屬移民綠卡名額則可納入下一個會計年度工作移民綠卡名額。2022會計年度將於9月30日截止。

國務院指出，2022會計年度工作移民綠卡名額共計約有28萬個。外籍人士拿到綠卡後，便取得在美生活及工作的永久居留權。原本持有客工簽證(guest worker visas)的外籍人士拿到綠卡後，則可更換雇主。絕大多數工作移民綠卡申請是由國土安全部旗下的公民暨移民服務局審理，親屬移民綠卡申請主要則由國務院處理。

過去幾個月間，國會議員曾嘗試推動法案，讓前一個會計年度沒有使用的綠卡名額，可以留待下一個會計年度使用，但最後立法便未成功。眾院司法委員會推動的眾院第3648號草案(H.R. 3648)近來頗有進展，提案內容為取消各個國家工作移民綠卡名額上限，因為這項措施導致某些國家的綠卡申請案出現塞車。提案內容也同意為綠卡申請案遭到延誤的申請人放寬旅行限制，並對於更換工作提供更多彈性空間。

公民暨移民局為了加快工作移民綠卡申請案的審理腳步，已根據不同地區辦公室、服務中心的工作量展開資源調度，並且盡可能重覆使用生物識別資訊(biometric information)，同時依照風險評估結果為某些申請人取消面試要求。

統計顯示，2021年1月間，移民局未拆封的簽證申請案約有100萬件，但到同年7月已在處理。