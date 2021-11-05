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228：206 眾院通過1兆元基建案 下周送拜登簽署

民主黨預算案利多 加速綠卡申請 數十萬人受惠

民主黨預算案利多 加速綠卡申請 數十萬人受惠

記者胡玉立／綜合報導
民主黨推動的1.85兆元社會支出法案中，納入一項較少人注意的移民條款，可分配一些名額，讓無證移民更快成為美國永久居民。圖為非法越境的無證移民在新墨西哥州獲安置。(Getty Images)
民主黨推動的1.85兆元社會支出法案中，納入一項較少人注意的移民條款，可分配一些名額，讓無證移民更快成為美國永久居民。圖為非法越境的無證移民在新墨西哥州獲安置。(Getty Images)

民主黨推動的1.85兆元社會支出法案中，納入一項較少人注意的移民條款，可以讓綠卡申請案積壓多年的移民，更快成為美國永久居民。

儘管民主黨人仍在協商「夢想生」等非法移民法律保護規模及範圍，但他們已在眾院法案中加入一項措施：啟用過去幾十年來數十萬張未使用的美國永久居留權「綠卡」，讓它們重新流通，並提供給正在苦苦排隊等候的申請人。

綠卡通常是發給與美國有家庭聯繫或由雇主擔保的移民，許多類別每年發放總額有限，未使用名額於每年年底到期，以就業為基礎的綠卡申請案即是如此；此外，美國對不同國家國民發放的綠卡數量有別，來自墨西哥、中國和菲律賓等國的美國公民家庭成員，甚至可能一等就要等上20年，才能來美與家人團圓。

根據政府資料，目前約有400萬名由家庭成員擔保的綠卡申請人，另有約120萬名由雇主擔保的綠卡申請者。

疫情下，全球各地移民辦公室和美國在各地的領事館關閉，停止簽證和綠卡申請，採取「啟用未使用綠卡」措施變得更加迫切。

過去兩年約有24萬張家庭團聚綠卡未使用；此外，由於去年美國移民機構未能及時處理，約有6萬2000張雇主擔保綠卡被浪費。

國會助理指稱，擬議措施將重新啟用大約40萬張綠卡，其中一半以上是家庭團聚類，其餘為雇主擔保類；此外還有額外措施，允許移民支付額外費用「插隊」。

民主黨人同意綠卡申請案積壓是個大問題，甚至可能導致非法移民，但若要以上述措施解決問題，仍面臨障礙。

此措施必須符合管理參院預算程序的嚴格標準，然後民主黨才有機會在眾院設法通過包裹法案；也就是說，此措施必須能對聯邦預算產生重大影響。

參院立法程序官(parliamentarian)麥唐諾(Elizabeth MacDonough)此前不同意提出兩項移民提案；但國會助理表示，綠卡條款有可能繼續存在。

麥唐諾表示，此類措施與她之前反對的移民身分合法化「有別」。

參院2005年曾通過回收未使用簽證法案，但該案並未在眾院過關。

多年來，兩黨一直試圖解決綠卡積壓問題，共和黨人提倡取消基於就業申請綠卡的各國數量上限；目前此類綠卡每年發放14萬張，若按此作法，將依先來後到發放，這類綠卡申請者多數是印度人。

綠卡 非法移民 美國公民

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