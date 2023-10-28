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三胎家庭排中間最不受寵？「老二哲學」引網共鳴：做最多事卻最常被嫌

聯合新聞網／綜合報導
網友詢問「三個孩子的家庭，排行老二是不是最不受寵」引發熱議。示意圖，非當事人。（取材自ingimage）
網友詢問「三個孩子的家庭，排行老二是不是最不受寵」引發熱議。示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

你有沒有聽過「老大照書養，老二照豬養」？意指新手父母剛生第一胎時，都會小心、謹慎照著書上的步驟一步一腳印養育孩子，而第二胎時因為有經驗，通常不會那麼講究。日前一名網友在網上發問，家中若有三個小孩，其中排行第二的孩子是不是最不受寵？引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「匿名公社」發文詢問，三個孩子的家庭，排行老二是不是最不受寵？事實上，曾有學者發表過出生順序理論，他提出，根據出生順序的不同，會對孩童性格特質造成影響。而後經過各方討論演變出「中間孩子症候群」的說法，認為中間出生的孩子因父母更多的關注老大、老么而時常感到被忽視。

貼文一出，引起許多同在家中排行第二的網友們共鳴，「正常，通常都是要學會老二哲學這塊」、「老二的宿命」、「從小被老大壓，然後老三過錯會算老二的，因為長輩說是老二教壞」、「老二就是爸爸不疼媽媽不愛的那一個」、「是，但通常最優秀」、「大部份是如此，而且最孝順的都會是老二」、「沒錯啊！做最多，被嫌的也最多」、「通常是欸，為何啊」、「是，如果有三個小孩的話更是」。

不過也有網友有不同看法，「我遇過的都是排行老二被寵壞」、「我也不受寵，是老大」、「不會啊，我是第二個，可是我爸很疼我」、「太乖的那個才是」、「我家三個小孩沒有這個問題」、「受不受寵不知道，但我覺得是最叛逆的」，此外，也有網友認為跟排行無關，「不是這樣的，父母偏心沒有理由，跟排行無關」、「過不去的是自己心裡的結，跟排行沒關係」、「未必，看父母吧」。

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