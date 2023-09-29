面對孩子不當、危險脫序行為 家長該如何「導正」？

（圖：健康醫療網提供）

孩子常常不吃飯或是邊吃飯邊玩碗，讓許多家長感到很頭痛，有時孩子還會因為好奇、有趣等因素而有一些不好的舉動，甚至出現危險行為，如：玩火、衝到馬路上等。到底該如何「導正」孩子的這些行為呢？

土城醫院兒童心智科醫師楊緯聖表示，其實用「導正」這個詞非常的「大人」，我們覺得不好的行為，有時可能是孩子需要的，對其發展也有好處，所以應先看到孩子的需求再決定大人要如何去反應，一起合作、營造一個比較好的互動模式，而行為分為危險行為、非危險行為，各有不同的應對方式。

危險行為先「制止」 反覆練習注意周遭狀況

孩子如果出現危險舉動可能會導致意外發生時，許多家長會用「打」的方式，想讓孩子感到害怕、知道自己錯了，以免再出現相同的舉動。但楊緯聖醫師表示，身體的處罰對行為的改變基本上只有短期效果，孩子只會害怕「打」，並不會知道自己的行為是不好、危險的，對孩子的危險行為也無法有長期影響。

楊緯聖醫師建議，危險行為當下只要「制止」就好，不過制止後下次還是有可能會再犯，這是因為危險行為出現主要是孩子沒有注意到環境、自身、他人等狀況，制止是為了讓孩子停下，讓他的注意力從自身想做的事，轉移到要注意大人、周遭環境上，而這過程對孩子來說是需要反覆練習的。

經過重複練習後，孩子才有辦法知道在這環境、場域中遇到的問題可以在下次使用。另外楊緯聖醫師提到，制止危險行為後，等孩子注意力放在大人身上，可以和他約定不牽手就不前進或回家；4歲以上的孩子認知理解力較成熟，可再加以說明行為會產生的危險、後果，讓孩子感受到危險與行為的不正確。

非危險行為採「自然後果」 獎勵積分制有幫助

至於非危險行為，楊緯聖醫師建議，可以利用「自然後果」的方式來因應，例如：邊吃飯邊玩碗可能會把碗打破，孩子看到這樣的狀況可能會嚇到，大人可以藉由這個狀況去教育 孩子，讓他知道行為跟後果是關聯的，下次孩子可能會不喜歡這個後果便去調整自己的行為。

比較大的孩子也可以透過行為治療、行為改變技術，利用正向的鼓勵、獎勵積分制等，幫助孩子建立好的行為、削弱不好的行為。楊緯聖醫師表示，如果用過都沒有效，接下來就要去思考孩子的動機高不高，如：孩子是否知道為什麼要做這些事情、他是否願意配合等，「動機」其實是之中最重要的部分。

其次，積分集點的密集度、兌獎的密集度等也都會影響獎勵制度行為治療的成功。楊緯聖醫師提醒，這些都沒有一定的標準，相當個別化，應以孩子的需求、企圖心等個別調整，需要家長慢慢嘗試，也可以與兒童青少年相關的心理師 、醫師等討論，尋求適當的協助方法。

資料來源：健康醫療網

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