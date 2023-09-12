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多喝牛奶、補鈣不一定能長高 這些因素也會影響骨骼發育

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

許多家長都希望家中孩子能長高，因此會讓孩子多喝牛奶、補充鈣質，不過真的這樣就能長高了嗎？國泰醫院小兒科主任級醫師侯家瑋表示，「缺鈣」的確會長不高，但影響長高的因素有很多，已攝取足夠的鈣質，甚至更多的鈣都有可能不會再長更高。

侯家瑋醫師提到，自己常在診間碰到家長問「希望孩子長高，是不是要吃鈣片？」，但其實影響長高的因素不只有鈣，包含睡眠、運動、飲食、遺傳、足夠的生長激素與甲狀腺素等都會影響身高。

此外，即使吃下足夠的鈣質也不一定會對身高產生直接的影響，侯家瑋醫師表示，補充鈣質或許有助於骨質密度的增加，但是單純補充鈣質卻不會直接增加身高。

侯家瑋醫師提醒，如果一天的鈣攝取量超過2500毫克，可能就會過量，如果長期過量攝取鈣，不僅可能便秘，嚴重的話還可能發生尿路結石，除非是先天或遺傳性疾病嚴重缺少鈣或維他命D導致佝僂症引起的身材矮小，不然一般是不需要額外補充鈣片及維生素 D的。

如何避免缺鈣？

不過，缺鈣仍會影響骨骼發育，兒童、青少年還有要預防骨質疏鬆的老年人都應留意鈣質的攝取。侯家瑋醫師表示，鈣質成分來源包含磷酸鈣、碳酸鈣、乳酸鈣、檸檬酸鈣等，磷酸鈣、碳酸鈣的鈣含量及鈣吸收率較高，而磷酸鈣更是最接近骨骼的鈣質成分，但不適合腎功能不全者。

但是侯家瑋醫師提醒，鈣的攝取還是從天然飲食攝取最好，其中乳製品可說是首選，像牛奶、優酪乳、起士都是很好的鈣質來源，如果孩童有乳糖不耐症或過敏的問題，建議考慮菠菜、花椰菜、芥藍菜、蛋黃、豆製品等作為替代品，而坊間廣告高鈣產品可能會幫助鈣吸收，但對長高並無直接助益。

另外，維生素D可以促進小腸壁吸收鈣質，是身體吸收鈣所必需的要素，因此侯家瑋醫師建議，與其一次吃500單位的鈣，不如每天從食物中攝取鈣多、富含維生素D的食物（如：肝臟、蛋黃、菇類等），像每天至少攝取1至2份乳製品，並搭配高鈣食物，再加上豆製品便是完美的組合。

除了飲食外，陽光也可促使皮膚自行合成維生素D提供給身體做使用。另外，也要注意「磷」對鈣的影響，侯家瑋醫師表示，當食物中的磷過高時，會增加鈣質的流失，尤其碳酸飲料如汽水、可樂等，含有磷酸會降低人體對鈣的吸收，喝多了也會造成缺鈣。

資料來源：健康醫療網

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