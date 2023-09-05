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開學收不了心？ 家長必學3招提升孩子注意力

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

學校開學了，不過卻有老師及家長發現家中寶貝似乎還沒收心，課堂中的學習、寫回家作業總是無法專注，就醫後發現原來是過度使用3C產品所導致，尤其暑假期間孩子待在家中更容易接觸電視、平板及手機，皆會造成孩子專注於一件事物的時間愈來愈短。

過度使用3C 恐出現注意力不集中、社交焦慮

根據台灣兒福聯盟「2022育兒現況暨疫情親子遊戲趨勢調查」，兒童玩3C產品的比例從6.5%上升至19%，孩童出門接觸世界的機會正逐漸被3C或家用遊戲機取代，因此家長不要輕忽3C產品對孩子造成的影響。

台灣衛生福利部南投醫院身心科職能治療師張豐勝表示，過度使用3C產品將會危害成長階段兒童及青少年的身心健康，影響層面包含：出現注意力不集中、社交焦慮、睡眠不足等現象，如果孩子出現以上狀況，家長除了適時調整孩子使用3C產品的時間與習慣外，建議可透過居家親子遊戲培養孩子的專注力及學習能力。

棋牌益智、傳聲筒遊戲 提升孩子專注力

張豐勝提到，可以透過親子互動，來提升孩子專注力。

1.棋牌益智遊戲：若孩子有基礎的認知能力，家長可以給予象棋、圍棋、撲克牌、跳棋等需要高度專注力的遊戲，藉由需要足夠觀察及思考才能有勝算的活動不僅提高孩子專注力，更能提升親子關係共同競賽之樂趣。

2.傳聲筒遊戲：在家先練習讓孩子去跟爸爸說一件媽媽交代的事情，從短時間記憶開始；當孩子回到學校後，也可以問問孩子老師每天交代的聯絡事項或功課任務，試著讓孩子講出來，讓其練習長時間的記憶，在聽與表達上孩子需要一定的專注力才會記得，此活動同時能養成孩子的責任感和正向習慣。

環境布置簡單化 活動空間作區隔

張豐勝也提醒，現在的環境刺激、干擾太多，容易讓孩子分心，建議家中環境布置盡量簡單化，並將各類的活動空間做明顯區隔，例如：孩子學習區只留必須使用的學用品，避免放置電視或遊戲機，以減少家人間彼此的干擾；其實有時家長多點陪伴，跟著孩子一起共學、共讀及共遊，就可以改善孩子不專心的情形。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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