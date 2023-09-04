幼兒運動量銳減影響發展 日本專家建議每日戶外活動2小時

圖片來源 ／健康醫療網

疫情 期間幼兒運動量減少，使用3C產品時間增加，影響身心發展。根據衛生福利部統計，2022年台灣發展遲緩兒童人數突破3萬人！日本 早稻田大學人類科學研究所前橋明教授近期來台交流分享，建議孩子每日進行至少2小時戶外遊戲，以促進正常骨骼和牙齒發育，同齡遊戲則能刺激各種感官及語言發展，另父母也可以在家與孩子做親子 運動。

日本專家建議 每日至少戶外活動2小時

發展遲緩兒童指在認知、生理、語言及溝通、心理社會發展或生活自理技能等方面，經評估確認異常。

疫情3年期間幼兒運動量減少，使用3C產品時間增加，影響幼兒的身心發展。日本早稻田大學前橋明教授及其團隊，傳授0-2歲幼兒體操及親子運動要領。他表示，自2020年開始，因新冠疫情導致室外活動限制，孩子們減少外出活動，造成戶外遊戲時間大幅減少，靜態活動及使用3C產品時間至少增加2倍，不僅造成近視風險增加，也因長時間戴口罩，引起語言發展、認知能力、睡眠品質等多方面問題。

如今疫情解封，前橋明建議各托嬰中心與幼兒園，每天應帶孩子進行至少2小時戶外遊戲，曬太陽所產生的維生素D，可活化蛋白質功能，幫助鈣、磷吸收，促進孩子正常骨骼和牙齒發育。同時藉由同齡遊戲，刺激各種感官及語言發展，養成生活規律，充足睡眠和營養，父母也可以在家與孩子做親子運動，例如把報紙捏成球、互相拋球，就是一個簡單的互動小遊戲。

另也觀察到，在疫情期間長時間戴口罩，0-3歲的孩子常常看不懂大人的表情，比較不懂得察言觀色，對於語言與人際互動都深有影響。推薦增加孩子的閱讀時間來學習語言，並且多外出與別的小朋友互動玩樂，可學習如何與他人社交、理解社會運作。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59056

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