我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

陪伴「過動兒」成長不易 掌握教養6大招

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

注意力不足過動症的孩子情緒調節能力較弱，容易產生學校適應、家庭互動等問題，使得父母常介入孩子的行為，讓親子間關係緊張。臺北市政府衛生局指出，家有過動兒的父母要更有耐心，適當的教導他們學習「控制和處理情緒」，因此協助父母學習無條件的愛、包容和溝通等教養策略，讓過動兒也可以在愛與被了解的環境下成長、自由揮灑，進而改善親子關係，促進家庭生活品質。

過動兒非後天造成 為先天腦部神經發展異常

中華民國過動兒協會創會理事長，同時也是過動兒的母親何善欣表示，民眾對過動兒及其家庭仍存有許多錯誤認知，例如過動是因後天教養和家庭教養導致的、過動兒長大就會好等迷思，事實上注意力不足過動症(ADHD)是與腦部神經發展異常有關，而治療方式需持續經由醫療、家庭及學校三方共同攜手合作，能有效改善症狀與障礙。

6大招策略

陪伴過動兒成長大不易，何善欣以親身照護的經驗，分享給家長們6大招教養策略：

第1招：充實相關知識、真正認識ADHD，審慎判斷資訊正確或有效性，判斷如何運用資源，才能有效地協助過動兒。

第2招：成為爭取孩子資源的守門人，涉獵可信的資訊來源，為孩子做最佳的判斷選擇和資源配置。

第3招：建立孩子生活秩序感，結構化的環境和可預期的生活節奏可幫助安定孩子的心和行為。

第4招：幫助孩子累積成功經驗，過動兒需要更多的輔導、協助和紀律，建立自信心和成功經驗的累積很重要。

第5招：建構健康的生活習慣，ADHD患者傾向有不良的健康習慣或生活方式，從小養成良好的生活習慣，可降低不良飲食習慣、睡眠障礙、意外腦部外傷、抽菸或喝酒等健康風險。

第6招：照顧自己、適當休息，身為父母，要將距離拉遠，從更高、長遠的角度看ADHD和孩子的未來，什麼最重要、什麼才是我們期望的人生藍圖。建置支持網絡，讓身體、心理、精神及社會各方面保持平衡，才能陪伴過動兒走長遠的路。

資料來源：健康醫療網

更多資訊：健康醫療網

親子 中華民國

上一則

SHSAT有新威脅？ 寇頓籲家長準備動員

延伸閱讀

青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對

青少年面臨精神健康危機 專家提5建議親子共同面對
喬州擬立法 兒童加入社媒須父母許可

喬州擬立法 兒童加入社媒須父母許可
7旬翁迷路連自己都認不得 失智長者3招防走失

7旬翁迷路連自己都認不得 失智長者3招防走失
50歲男性睪固酮偏低 10個問題自我檢測

50歲男性睪固酮偏低 10個問題自我檢測

熱門新聞

國際物理奧賽 美國蒙4金1銀 華裔是主力

2023-07-26 02:19
(取材自健康醫療網)

陪伴「過動兒」成長不易 掌握教養6大招

2023-08-10 01:45
如果不是這名大一新生西奧．貝克，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

學生記者拉下史丹福校長：揭發論文醜聞的貝克與校園報紙

2023-08-05 22:39
拜登政府再接再礪，再推出新的免繳學生貸款方案，8月正式開通上網申請，實踐青年學子的承諾。圖為畢業學生一出校門就面對學貸壓力，如今可解除重負。(美聯社)

拜登再推學貸改革 收入基準學貸償款方案測試版上線

2023-07-30 23:20
由於聯邦太晚宣布延長補助，預料今年享用暑假免費午餐的兒童將比去年少。(美聯社)

學童免費早午餐 今夏供應縮減

2023-07-28 02:00
哈佛大學校友子女與捐款大戶子女入學審核政策，受到教育部調查。（路透）

哈佛大學校友、捐款大戶子女錄取政策 遭教育部調查

2023-07-26 00:57

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品