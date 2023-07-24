體罰能喚醒「神經警醒度」？醫師打小孩50耳光挨轟

（圖：健康醫療網提供）

台灣一名陳姓兒科醫師日前在臉書發文表示自己過去太溺愛孩子，使孩子變得很難管教，因此「用身體懲罰方式喚醒他們的神經警醒度」、「試圖讓他們將痛覺跟事件記憶連結」。但孩子的生母爆料指出，陳姓醫師所謂的身體懲罰是暴打孩子50幾個巴掌，已緊急通報家暴 處理。

不過，貼文底下卻有不少網友認同醫師的行為，認為孩子有時確實需要用打的才會記得。但土城醫院兒童心智科醫師楊緯聖表示，打孩子可能當下有效，但下次會不會記得很難說，雖然臨床確實有「神經警醒度」這說詞，但根本不會用到「痛覺」，對專業人員而言陳醫師的說詞直白點就叫作「打醒你」的意思。

神經警醒度與「注意力」有關 與「痛覺」無關

「神經警醒度」是孩子整體注意力評估的一環，由於孩子在注意力上自我調節能力較不成熟，可以藉由一些感覺刺激調整警醒程度。當大人要和孩子溝通、請孩子做事情或調整行為時，孩子有適當的注意力才能專注在當下的情境或狀況。

楊緯聖醫師指出，一般來說增加注意力的方式包括所謂的「5感教育 」，像視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺等，另外也會建議使用前庭覺、平衡覺、本體感覺等，去調整、改善孩子的注意力或警醒度，但沒有一個是痛覺，臨床上不建議也不應該用痛覺痛覺去增加個案的警覺度。

危險行為要打孩子才會怕？

雖然調整神經警醒度的使用上，並沒有痛覺這部分，不過一般家長仍認為管教孩子需要用打的，尤其當孩子做出危險行為，例如：摸熱鍋、衝到馬路上等，打手心、屁股等較不會造成太大傷害，又能讓孩子知道自己做錯了，避免孩子再做同樣的危險舉動。但真的是這樣嗎？

楊緯聖醫師表示，教養孩子調整行為有很多種方式，打手心、屁股等比較像是「體罰」，但身體的處罰對行為的改變，基本上只有短期效果，沒有長期好處反而是長期有害，而且他只會害怕「打」，並不會知道自己的行為是不好、危險的，無法長期改變孩子的行為。

危險行為如何管教？

楊緯聖醫師建議如果有危險行為當下只要「制止」就好，以孩子衝到馬路上為例，應立刻抓住孩子，讓他停下來，等孩子注意力放在大人身上後，和孩子約定無法牽手就不前進或回家；4歲以上的孩子，認知理解力較成熟，可再加上說明行為會產生哪些危險及後果，用這樣的方式，讓孩子感受危險與行為的不正確。

不過，危險行為制止後下次還是有可能會再犯，沒辦法一次就完全預防。楊緯聖醫師表示，這是因為「注意力」需反覆練習。

楊緯聖醫師進一步解釋，行為之所以會危險是因為孩子沒有注意到環境、自身、他人等狀況，讓孩子的注意力從自身想做的事（如：衝過去）轉移到注意周遭狀況，這過程需重複練習，孩子才有辦法知道這環境、場域遇到的問題可以在下次使用，並達到大人想要的行為結果。

管教與家暴不同

最後，楊緯聖醫師強調，雖然「管教」和「家暴」在華人社會界線很模糊，但基本上只要有身體的虐待、傷害等基本上就已經超過管教的範疇，「打」只會讓孩子害怕，孩子得到的結果只有拳頭很痛這件事，而不會認知到行為本身造成的影響。

此外，許多長期研究都指出體罰會「負面影響」長期神經變化，導致認知能力下降、行為問題及侵略傾向增加、低自尊、負面的親子 關係等。

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資料來源：健康醫療網

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