孩子網路遊戲成癮一定得吃藥嗎？ 醫：親職互動可改善

圖片來源 ／健康醫療網

精神疾病與成癮問題日益嚴重，孩子教養近期再掀討論。台灣國家衛生研究院神經及精神醫學 研究中心助研究員級主治醫師林彥鋒指出，孩子行為出狀況，部分家長會「過度醫療化」將問題歸因於生病，但其實大多不需服藥，可透過親職互動調整改善。台北市立聯合醫院松德院區一般精神科住院醫師林群表示，暑期常見成癮問題除了網路遊戲還有非法物質與菸酒，呼籲青少年向外求助、勇於拒絕。

精神疾病盛行率在全球有不斷上升的趨勢，給個人、家庭和社會帶來了重大的負擔，後疫情 時代的精神健康，是目前世界各國在醫療和公共衛生最關注的議題之一。同時，成癮問題也日益嚴重，對個人的身心健康和社會穩定產生了負面影響。然而由於民眾普遍對精神疾病的瞭解不足，因汙名化和標籤化所造成的負面觀感，常常延誤醫療照護的介入，也讓患者容易陷入孤立無援的惡性循環。

台灣國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心助研究員級主治醫師林彥鋒與台北市立聯合醫院林群醫師合作，製作精神醫學、心理學、心智與腦神經科學相關的14支科普影片「工藤心醫的心靈偵探事務所」及2項刊物，期望提升國民對於精神醫學相關的科學素養，增加正確的科學知識、去除精神疾病汙名，並認識相關數位醫療與精準醫療和預防的最新進展，進而達到促進國人精神健康之理想。

孩子行為可靠親職互動改善 勿過度醫療化

林彥鋒表示，以往外界的觀念是「成癮就是罪犯、就是壞」，不過精神醫學牽涉到生物性、心理狀態及整個社會環境互動等，以遊戲成癮為例，可能是單純行為問題，也有可能是大腦疾病，需要專業診斷與治療找出原因。

面對孩子行為出狀況，部分家長會將問題歸因於生病，變成「過度醫療化」，但其實多數不需服藥。例如臨床上只有過動症等疾病才會使用藥物治療，其實很多孩子的行為問題，絕大部分不需要藥物治療，透過親職互動調整即可改善。

網路遊戲成癮盛行率大約為3.1%

台灣國衛院以國際通用診斷標準的「網路遊戲成癮量表」，調查台灣8110位青少年玩家，成果顯示網路遊戲成癮盛行率大約為3.1%。台大醫院新竹分院資料顯示[i]，網路成癮九大準則，持續時間三個月以上，且至少包含以下六項：

1.經常無時不刻的想著網路上的事 2.無法控制上網的衝動 3.需要上網越來越多時間才能滿足 4.幾天不玩就會不安、憤怒，只好又玩 5.上網總是超過預期的時間 6.無法控制或減少網路的使用 7.花費過多時間上網 8.為了上網想盡各種辦法 9.明知上網已引起或惡化身心問題但無法停止。

林群說明，「成癮」的重要前提是「影響生活功能」；網路因使用形式多樣，較難界定使用網路是否成癮，但若是「網路遊戲成癮」，就有被納入疾病。而成癮行為反應背後可能反映出孩子逃避某些問題，可能是課業、同儕或家庭等問題出狀況，當孩子無法好好消化處理，加上網路遊戲對孩子吸引力，當人在虛擬世界組團打怪獲得成就感，就會更沉迷其中、逃避現實。

他說明，精神科門診治療方式通常會先跟孩子與家長談論目前生活中碰到的困境，以釐清問題，進行心理治療甚至家族治療來協助個案，其中非藥物治療佔有很重要的角色。另外若伴隨憂鬱與躁鬱共病，才會使用藥物治療。

醫師最後也提醒，暑假容易成癮的問題還有非法物質、菸酒等，呼籲未成年者避免接觸菸酒。青少年若碰到同儕邀約難以抗拒，可向家長、師長或其他朋友求援，勇於拒絕不法行為。

[i] https://www.hch.gov.tw/?aid=626&pid=24&page_name=detail&iid=203

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58493

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