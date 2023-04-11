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「媽媽 我不是故意的」孩子尿床跟8因素有關

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

尿床（也稱為夜間遺尿）是兒科門診常見求診問題。兒科醫師表示，當孩童到了4歲時，開始有意識到膀胱的漲尿感，自然而然就學會控制白天的排尿。然而，夜間膀胱控制訓練通常需要更長時間，預計要到孩子5至7歲時才會較為成熟。

5歲孩童有16%會尿床 男是女兩倍

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王珍冠指出，根據各年齡層尿床盛行率，5歲孩童有16%會尿床，直至15歲時，仍有1%至2%會發生持續尿床，而男孩尿床比例大約是女孩的兩倍。

八項原因導致尿床 便祕、焦慮也會影響

王珍冠分析導致孩童尿床常見原因，共有八項分類：

•孩童的膀胱發育成熟較慢。

•孩童膀胱的容量比同年齡較小。

•家族遺傳：父母或兄弟姐妹中會尿床者，孩童尿床的機會也會較高。

•血管加壓素（一種減少尿液產生的激素）製造減少。

•深度睡眠：大腦覺醒的中樞異常，使孩童在夜間睡眠中感覺不到尿意感，（這個理論仍有爭議）。

嚴重便秘。

•潛在疾病：包括糖尿病、泌尿道感染、大便失禁、蟯蟲病、腎衰竭、癲癇發作和睡眠問題（如睡眠呼吸暫停）。

•情緒焦慮和恐慌：很少會導致尿床。

觀察記錄白天排尿情況 鼓勵代替責罵

王珍冠提醒，當家裡有孩童尿床情形，家長可先觀察並記錄孩童在白天和夜間睡眠排尿狀況（如有無伴隨頻尿、尿急）、排尿時間和次數、排尿量及每天喝水的量，就診時可提供醫師做為初步評估。

此外，治療過程有時不如預期，家長方面要了解孩童尿床並非自願，不要因為尿床問題責罵小孩，反而以鼓勵代替處罰；至於孩童方面，要讓他們積極正視這個參與過程，培養孩子責任感。

【延伸閱讀】

上了學孩子照樣尿床？　兒科醫師給家長的忠告

孩子是否有睡眠問題？快檢視這7徵兆

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57370

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便祕 糖尿病

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