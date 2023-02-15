孩子打電動有好處？研究：對認知、衝動控制有幫助

（圖：健康醫療網提供）

許多研究指出，玩電動遊戲不只會影響視力，對於身心健康、社交能力也會產生負面影響，有些遊戲甚至會增加攻擊行為、暴力行為的發生，使犯罪率提升。家長擔心孩子打電玩不僅會耽誤課業，還會受到許多不良影響，因此禁止孩子接觸任何電玩遊戲。然而，美國國家衛生院（NIH）贊助一項研究發現，玩電動遊戲對孩童的認知功能、衝動控制或許有幫助。

研究發現打電動有「這些」益處

過去研究多著重在沉迷電動遊戲對於兒童的負面影響，然而現在卻有研究團隊發現打電動或許是有好處的。

這項研究發表於《美國醫學 會雜誌網路開放期刊（JAMA Network Open）》，約有2000名9歲至10歲的孩童參與了這項研究分析，是迄今最大規模的兒童認知研究分析報告。

由於美國兒科學會提出的指引，建議孩童電動遊戲每天不要玩超過1－2小時，因此研究團隊依照此建議標準，將孩童分為「每天玩電動遊戲3小時（含）以上」和「從未玩過電動遊戲」兩組，並對各組孩童分別進行兩項測試，評估其衝動控制、短期記憶。

研究團隊從這些孩童身上發現，比起「從未玩過電動遊戲」的孩童，「每天玩電動遊戲3小時（含）以上」的孩童，在記憶力、衝動控制上有更好的測試表現結果。

電動可改善認知？

雖然研究結果顯示，每天玩電動遊戲3小時（含）以上的孩童有較好的認知表現，但研究中也指出，並未發現電動遊戲與認知改善有直接的關聯性，無法得知認知程度的提升是否為玩電動遊戲而產生的結果。

而研究團隊也提到，電動遊戲有許多類別，像是動作遊戲、射擊遊戲、解謎遊戲、模擬遊戲等等，不同種類的電動遊戲對於認知發展可能有不同的影響，但礙於研究限制，團隊並未對此做進一步的分析、研究。

此外，從研究中也無法得知玩電動遊戲的時間長短與認知表現之間的因果關係。不過，根據《CNN》報導，主要研究者Bader Chaarani表示，這樣的結果從另一方面來看，比起看電視，或許父母可以考慮讓孩子玩電動遊戲，也許玩電動遊戲不會比看電視差。

資料來源：https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2797596、https://edition.cnn.com/2022/10/24/health/kids-video-games-cognition-memory/index.html

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資料來源：健康醫療網

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