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孩子4現象恐是憂鬱症 總說討厭學校、沒朋友注意了

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

回想這學期以來孩子的言行舉止，是否有和之前不同？如果孩子出現討厭學校、總是說自己沒朋友、覺得孤獨、感到自卑等，是時候多關心孩子的情緒狀況了。根據2021年2月情感疾患期刊(Journal of Affective Disorders)中的韓國社區研究分析，厭惡學校、孤獨、自我憎恨和自卑是兒童憂鬱症狀的核心現象，宜注意上述情形，幫助孩子適時尋求支援協助。

憂鬱情緒表現多樣 不同年齡層特徵不同

台灣衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，兒童如出現情緒困擾，通常不是單一因素，這牽涉孩子本身的天生氣質、個性及與周遭的互動行為，如比較內向敏感的孩子，所表現的退縮行為讓大家比較不敢找他玩，他們與同學的互動往往也比較被動，因而感到孤單。

鼓勵孩子出自己感受 察覺情緒狀況

陳質采醫師提醒，幫助孩子首先要覺察這樣的現象，避免惡性循環，如功課不好的學生問問題時，很容易被回應：「這題好簡單，你怎麼不會呢？」，這樣的對話對孩子並沒有幫助，反而讓他陷入自卑的情緒。因此需了解孩子學習的問題所在(是注意力不夠？還是基礎不佳？)，與孩子一起討論出解決辦法或具體的步驟、策略。

而有些孩子不太能說出自己的困擾，這可以從日常互動中鼓勵孩子多說出自己的感受，如製造親子或師生的共處討論時光，讓孩子自在的分享他的生活、想法與感受。

讓兒童了解憂鬱症 建立與人互動

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，積極的預防應該是從建立好的行為模式中做起，包含讓兒童了解到憂鬱症相關的資訊，使他能同理周圍一些困擾的同學、朋友。也需建立兒童的社交技巧，包括：打招呼、分享、輪流等，這些技巧可以幫助兒童與人互動。

另外是積極養成好的紓壓習慣，如運動，並建立自我照顧的概念，如：覺察自己的身體狀況後願意和師長說、允許自己和他人的看法有不同。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56436


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