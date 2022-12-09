我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

憂鬱青少年增加、求助少 專家授「叛逆or憂鬱」辨別法

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

新冠肺炎疫情期間，憂鬱症及焦慮症罹患人數比例上升，已有不少研究發現，尤其兒童青少年的罹患率。根據一份2022年9月發布於《美國預防醫學期刊》的研究指出，在美國12~25歲的人口憂鬱症病例雖大幅增加，但接受治療的卻沒有相對增加，必須正視此現象。

青少年憂鬱症盛行率增 課業壓力最重

根據董氏基金會歷年發表的研究顯示，最常讓台灣青少年感到壓力的前三名，依序為課業壓力、對未來的不確定性及人際問題，進一步發現，女孩比男孩對未來的不確定性及人際問題困擾，感到更有壓力；另外，憂鬱情緒症狀愈嚴重者，求助比例愈低。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，全世界已發表之青少年憂鬱症盛行率均有微幅增加。在台灣，比較嚴重的問題是，青少年的自殺率，不同於與其他年齡族群，這幾年來不減反增；而與其說青少年挫折耐受力差或說是草莓族，倒不如正視在這變動的生活型態及新科技帶來的困擾下，青少年其實是最容易受影響的族群。

憂鬱常被誤以為是叛逆 留意情緒警訊

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年的憂鬱常常被誤以為是叛逆，家長需學習如何辨識孩子是憂鬱症，除了叛逆行為，會伴隨一些不舒服的症狀，如胃口不好、凡事提不起勁、失眠、甚至不想出門、增加許多負面思考等，而單純經歷叛逆時期的青少年，生活作息及飲食習慣則較如常。

葉雅馨主任建議，家長要跳脫框架，不只一味當指導或要求者，孩子需要的是傾聽、同理他的不知所措、分享他的各種情緒，而不是一直給建議，家長試著成為孩子的朋友角色。

面對與解決疾病症狀　是最重要關鍵

葉雅馨主任提及，其實很多人不了解，為什麼勸憂鬱症患者不要想太多或想不開是無效的，這問題就像我們遇到胃痛時，無法叫胃不要再痛，可能過一陣子會自然好起來，但如經常出現疼痛就是警訊。而情緒問題常常被當作不存在、漠視或被擱一旁，當我們察覺到情緒常常低落、負面思考、不自覺想哭，或不想成為他人負擔、想消失等，已經不是尋求溫暖可解決的，應該要接受專業的協助或治療。

【延伸閱讀】

罹「胰臟癌」別怕！醫：現今治療存活率已大幅提升

巴金森非絕症　穩定用藥、多與醫師溝通延緩惡化

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56008

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

憂鬱症 醫學 疫情

上一則

探索興趣發掘潛能…華裔模範生舞動人生 家長力挺

延伸閱讀

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不

物價上漲 小費名目氾濫 專家教你如何說不
拉鍊衣物放洗衣機 專家：拉上拉鍊再洗

拉鍊衣物放洗衣機 專家：拉上拉鍊再洗
中防疫擬鬆綁 專家:新冠肺炎應改稱「新冠病毒傳染病」

中防疫擬鬆綁 專家:新冠肺炎應改稱「新冠病毒傳染病」
人際關係不滿意 青少年較憂鬱 家庭關懷可助減壓

人際關係不滿意 青少年較憂鬱 家庭關懷可助減壓

熱門新聞

美國求職網站ZipRecruiter向超過1500名大學應屆畢業生調查「最讓人後悔的十大主修科系」。示意圖（取材自ingimage）

美大學生「最後悔主修十大科目」曝光 這科系占87%最慘

2022-12-05 01:50
italkbb總裁兼執行長趙捷。(取自領英)

華商行賄擊劍教練150萬元 助2子入哈佛？辯稱好友借貸

2022-12-07 08:47
受到疫情期間考試場地關閉的影響，美國多所大專院校的申請程序出現重大改變，將不再強制規定申請人須繳交SAT或ACT標準化考試成績，而且可能一直延續下去。(美聯社)

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

2022-12-02 21:51
弟弟陳琦濤開心完成鐵人三項活動。陳琦濤／提供

自律運動促進學習 長島華裔兄弟跑向光明未來

2022-11-16 13:17
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

2022-11-28 00:22
朱敏從小熱愛舞蹈，學業、興趣兼顧。(朱敏／提供)

探索興趣發掘潛能…華裔模範生舞動人生 家長力挺

2022-12-08 13:22

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？