憂鬱青少年增加、求助少 專家授「叛逆or憂鬱」辨別法

圖片來源 ／健康醫療網

新冠肺炎疫情 期間，憂鬱症 及焦慮症罹患人數比例上升，已有不少研究發現，尤其兒童青少年的罹患率。根據一份2022年9月發布於《美國預防醫學 期刊》的研究指出，在美國12~25歲的人口憂鬱症病例雖大幅增加，但接受治療的卻沒有相對增加，必須正視此現象。

青少年憂鬱症盛行率增 課業壓力最重

根據董氏基金會歷年發表的研究顯示，最常讓台灣青少年感到壓力的前三名，依序為課業壓力、對未來的不確定性及人際問題，進一步發現，女孩比男孩對未來的不確定性及人際問題困擾，感到更有壓力；另外，憂鬱情緒症狀愈嚴重者，求助比例愈低。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，全世界已發表之青少年憂鬱症盛行率均有微幅增加。在台灣，比較嚴重的問題是，青少年的自殺率，不同於與其他年齡族群，這幾年來不減反增；而與其說青少年挫折耐受力差或說是草莓族，倒不如正視在這變動的生活型態及新科技帶來的困擾下，青少年其實是最容易受影響的族群。

憂鬱常被誤以為是叛逆 留意情緒警訊

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，青少年的憂鬱常常被誤以為是叛逆，家長需學習如何辨識孩子是憂鬱症，除了叛逆行為，會伴隨一些不舒服的症狀，如胃口不好、凡事提不起勁、失眠、甚至不想出門、增加許多負面思考等，而單純經歷叛逆時期的青少年，生活作息及飲食習慣則較如常。

葉雅馨主任建議，家長要跳脫框架，不只一味當指導或要求者，孩子需要的是傾聽、同理他的不知所措、分享他的各種情緒，而不是一直給建議，家長試著成為孩子的朋友角色。

面對與解決疾病症狀 是最重要關鍵

葉雅馨主任提及，其實很多人不了解，為什麼勸憂鬱症患者不要想太多或想不開是無效的，這問題就像我們遇到胃痛時，無法叫胃不要再痛，可能過一陣子會自然好起來，但如經常出現疼痛就是警訊。而情緒問題常常被當作不存在、漠視或被擱一旁，當我們察覺到情緒常常低落、負面思考、不自覺想哭，或不想成為他人負擔、想消失等，已經不是尋求溫暖可解決的，應該要接受專業的協助或治療。

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資料來源：健康醫療網

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