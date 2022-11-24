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體罰在孩子心中留下傷痕 正向教養修補親子關係

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

「管教≠體罰」，台灣兒福聯盟公布最新調查，逾六成家長曾經體罰管教小孩，然而也對兒童造成身心傷害，包括負面情緒、親子關係低下、創傷侵擾症，甚至未來恐產生攻擊行為。兒盟呼籲家長修正行為、對談、擁抱，並使用有效的正向教養策略，才能修復親子關係。

六成以上的家長仍用體罰管教孩子

根據兒福聯盟「2022年台灣民眾對體罰管教之經驗和態度」調查，有63%家長曾經體罰管教孩子，包括言語暴力、暴力威脅、大聲斥責、貶損管教等。30.6%以上的家長同意體罰是養育過程中必要的手段，24.8%認為不靠體罰管教的話，「孩子就會被寵壞」。

兒盟處長黃韻璇說明，去年一整年10809位施虐者就有3189名施虐的原因是「習於體罰或不當管教」，占了29.5%。為了避免更多兒虐致死案，倡議「橘絲帶-愛孩子零暴力行動」，呼籲給孩子一個零暴力的成長環境。

體罰留下心中傷痕 更影響親子關係

體罰真的有效而且必要嗎？根據美國兒科學會「有效管教」的定義，要符合兒童年齡和發展、能幫助兒童自律，且要能夠避免兒童受傷、提升兒童的認知、社會情緒、執行功能等能力，或增強家長教導的行為模式，指出「體罰是不利兒童發展的風險因子」。

另有研究顯示，當家長採用暴力方式讓孩子聽從，孩子內心會產生許多憤怒、不服氣、不認同、想反抗的負向反應。且家長體罰對孩子有諸多負面影響，包括自尊的貶損、創傷侵擾症狀分數較高；較差的親子關係和人際關係；主觀快樂感較低、對暴力認同較高、更多攻擊行為。

九成家長在體罰後感到後悔或歉疚

體罰和言語暴力帶給孩子難以估計且長遠的負面後果，90.9%家長表示曾對體罰或嚴厲斥責孩子感到後悔和虧欠，這些家長幾乎全部(98.6%)都曾採取實際行動進行和解，例如主動開啟親子對談、擁抱、道歉、煮好吃的東西等，嘗試和孩子打破僵局、修復關係。

兒盟呼籲家長採用各種方式和修復親子關係，並停止用體罰的方式管教孩子，練習使用有效的正向教養策略，遇到教養難題時也可以尋求專業資源協助。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55845

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