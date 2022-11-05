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孩子突然拒學 原因竟出自父母

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

14歲的王姓國二男生，王同學常說頭痛、肚子痛，但就醫無礙，神情越來越萎靡，三天兩頭不到校，經導師、輔導老師和心理師努力後，懷疑王同學有憂鬱症，便轉介到精神科，一開始給予抗憂鬱劑，但藥物治療效果不彰，於是醫師邀請父母和孩子，一起來醫院進行家庭會談，釐清拒學的原因；王同學最後終於再回到校園。

憂鬱症背後 隱藏不可告人秘密

台灣衛福部彰化醫院精神科醫師鄭怡君指出，王同學憂鬱症的背後隱藏著一個秘密，原來是王同學的父母長期相處不睦，一吵架，就有意無意要孩子選邊站，但不論王同學選哪邊，總有一邊會失望，甚至氣得要斷絕親子關係；王同學夾在中間，除了成為出氣筒，從父母學到的「帶刺外交」，也讓同學不願與其相處。

拒學成無聲抗議 遁入網路世界中尋找清淨

鄭怡君醫師表示，王同學到了青春期之後，不願再承受父母離異的恐懼，以及同學排擠的寂寞，於是遁入網路世界中尋找清淨，憂鬱時便割腕來釋放壓力，因為虛擬的網路世界，比現實世界安全，而割腕帶來的痛，讓王同學產生一絲懲罰自己的快感。但自從父母嚴控網路後，拒學成了抗議。

治療成功關鍵 父母參與「家庭會談」

鄭怡君醫師說，王同學父母原本認為，拒學都是孩子自己的問題，只能無助地拜託學校或醫院。但家庭會談後，才發現他們的婚姻關係，讓孩子那麼痛苦，拒學只是結果，家庭的不和諧才是根本原因。所幸亡羊補牢，當父母不再執著於孩子的上學問題上，而是開始收拾善後，王同學很自然就回到校園，現正學習有效的社交技巧中。

學原因多 需家庭、學校醫院合作

雖然這只是一起個案，卻是大部分拒學案例的縮影。鄭怡君醫師分享，拒學原因可能來自個人、學校和家庭等因素，需要家庭、學校和醫院三方合力，但家庭因素最容易被忽略；若藥物及心理治療雙管齊下後，仍無改善，家庭治療應列入考慮。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55617


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憂鬱症 心理師 親子

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