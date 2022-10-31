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學齡前兒認識身體紅綠燈 教導性侵害防治3部曲

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

根據統計，台灣性侵害被害人未滿18歲者約占63%，且每100位被害人中，就有3位是0歲至6歲的兒童，進一步分析110年學齡前兒童性侵害案件，兩造關係超過9成為認識者，且以「親屬關係」最多，約占65%，朋友關係為次，約占17%。家庭成員及朋友間的性不當對待，顯然成為學齡前性侵害防治的關鍵議題。

親屬關係性侵 受害者難發聲

台衛生福利部表示，性侵害對兒童造成的非僅是生理上的哭鬧、尿床，以及心理上的憂鬱、愧疚感，更可能危及長期的身心健康與人格發展。此外，熟人性侵的比例高達九成，一直是防治隱憂，尤其是「親屬關係」性侵，更讓受害者很難有機會發聲。

破解幼童性侵害 啟動「三個我認識」

為了防止有心人利用孩子年幼的脆弱性對其性侵害，台衛生福利部呼籲全國幼兒園師長與家長一起來，協助孩子建立「三個我認識」的安全防線，引導孩子掌握身體自主權，學習勇敢說「不」。「三個我認識」的安全防線包括：

一、「我認識身體紅綠燈！」讓幼童認知身體紅燈區表示任何人都不能隨意觸碰，黃燈區為親近的人經過你的同意可以觸碰，綠燈區則為普通朋友可以禮貌觸碰。

二、「我認識別人的身體也有紅綠燈！」提醒要尊重他人身體自主權，碰觸他人時，記得先問過別人，取得同意。

三、「我認識你！但我可以拒絕、逃跑、趕快求助。」強調遭遇不當碰觸，讓你感到不舒服時，應該要拒絕、逃跑、並向可以信任的大人，像是媽媽、老師求助！切勿因認識對方而不敢反應。

台衛生福利部推出的「小黑啤身體紅綠燈三部曲」包括以台灣黑熊小黑啤帶領探索的「小黑啤身體紅綠燈」、「猴子蹦蹦交朋友」、「小象春春的秘密」等三部曲，分別鋪陳引導孩子建立自己的身體紅綠燈，同儕交友互動接觸的彼此尊重，以及因應不當碰觸等各個環節。「我是身體的主人」動畫唱跳曲則融合口訣與唱跳，讓幼童可配合旋律節奏快樂學習。由於影片互動設計獨特，孩子更能隨動物主角體驗劇中情境、喚起共鳴，增進學習效應，有效引導孩子認識身體警戒區、掌握身體自主、學習拒絕與求助，建立人身安全重要基礎。

【延伸閱讀】

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兒少性侵8成認識人所致！ 不願舉報且隱匿是為什麼？


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55574


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性侵 福利 家暴

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