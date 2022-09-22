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拿捏適當教養分寸 陪伴孩子具備適應力

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

我們常覺得念書就是學生的本分，其他事情不需要擔心太多，但事實上孩子在學校常要面對來自課業、同儕、老師等多方面的壓力。有的是跟同學處不好、有的和老師處不來、甚至有些是同時感受到多重的壓力。

百科全書型 孩子無法理解背後原因

心理諮商所諮商心理師邱泓霖表示，很多父母可能一聽到孩子表達自己的困難，會很快用自己的經驗跟方式來理解孩子，教孩子該如何做才對。邱泓霖心理師指出，實務上常看到以下兩種較無效的教養類型：「百科全書型」是一聽到孩子的問題就馬上以自己的經驗出發，給予孩子很多解決問題的方式，要孩子照自己的方式做，或甚至直接幫孩子把問題解決掉。這種類型的父母很快會把自己的經驗跟理解帶入到孩子的狀況，問題可能真的可以解決，但孩子不知道為什麼要這樣做，只知道有用。

自生自滅型 易讓孩子疏離人際關係

「自生自滅型」是有些父母則是認為孩子需要獨立自主，因為以後出社會環境會更為險惡，因此反而完全不管孩子，要他們想辦法自己解決眼前的問題。這樣的教養態度看似在訓練孩子獨立思考，但其實會把孩子置於焦慮跟孤單的狀態，學習到在困境中沒有人會願意幫忙，只有自己才是可靠的，孩子會容易變得人際關係疏離，並且難以相信別人、建立適當的關係。

多聽多問多體會 協助孩子願意思考

身為家長要協助孩子思考解決問題的方法，但如果忽略了孩子的情緒、特質等其他因素，反而容易產生更大的副作用。邱泓霖心理師建議，先完整聽完孩子描述他遇到的困境，不要聽到一些關鍵字，就太快帶入自己的理解。再來，孩子通常很難馬上表達清楚自己的困難，或者是不敢表達在學校遇到的挫折，尤其是受霸凌的孩子，常常不敢跟任何人說自己的困境，因此聽的過程中要再多問，引導孩子表達感覺或想法，更能好好說出自己最核心的困難。

陪伴的安心感 發揮獨特性格

邱泓霖心理師認為，很多父母對教養方式動輒得咎，管太多怕孩子無法獨立，管太少又怕孩子出問題。其實最大的方向就是在孩子身後陪著他，像教練一樣，時而給予方向，但又不會過度涉入，引導他有勇氣去思考、嘗試，讓他擁有失敗時也知道父母（或主要照顧者）都會在的安全感。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55160

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心理師 腫瘤 霸凌

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