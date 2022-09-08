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孩子壓力大？研究：與媽媽談話 對積極抗壓有幫助

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

和孩子對話時，不論是言語、表情或態度，給予正向支持與溫暖的回應，就有助於孩子因應壓力、適應新的學習環境。根據2022年6月發表於《早期青春期》期刊的研究顯示，與母親的對話中體驗到更正面影響和更強凝聚力的青少年，在青春期階段更能因應同儕壓力。

因應策略與技巧是關鍵

台衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，孩子本身的特質、過往親子互動的經驗比較沒有在此研究中被討論，不清楚父母溫暖和不溫暖的差異是父母的特質、還是長期互動的結果。

不過，有時候不是父母溫不溫暖，而是親子間長期互動上的問題，家長面對不同特性的孩子時，如何理解他們的困難，不被激怒、不對號入座，持續提供開放接納的溫暖氛圍，讓孩子感受到父母傳遞的愛，讓孩子願意去說，往往考驗父母的智慧，但這些成功的談話經驗對於孩子覺察壓力、了解自己、協助孩子思考因應策略極為重要。

當孩子遇到壓力 聆聽是最好的回應

根據董氏基金會2018年一項以台灣六都國、高中生為對象的調查結果顯示，面臨壓力事件時，除了朋友、兄弟姊妹之外，他們第一個想訴說對象以「媽媽」居多；當孩子說出自己的困擾後，超過五成的父母第一個反應是「給予建議」、只有大約兩成是「專心聆聽、不判斷對錯」。

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君表示，許多父母面對孩子遭遇壓力與情緒低落時，會著重於擔憂怎麼回應才能幫上孩子，其實最好的回應就是「專心聆聽」、不需急著給建議。

養成聽孩子說話習慣 支持勝過千言萬語

戴怡君以自己與孩子的互動方式為例，當孩子和我分享在學校遇到的問題時，會到我身邊，把臉靠近我，請我「正視她」，問道：「你現在可以聽我說嗎？」如果我正在忙，我會說：「讓我結束手上的工作，可以給我十分鐘嗎？」之後專心聆聽，不用特別「指導」，通常他們就能獲得紓解；如果是沮喪、難過的情緒，我會給予他們一個擁抱。建議父母可試著養成聽孩子說話的習慣，給予時間、專心聆聽、再給個擁抱，簡單的支持力量勝過千言萬語。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55004

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