孩子訴苦父母怎麼回應？ 專家：專心聆聽勝過千言萬語

孩子在開學季面對新學校、新班級跟同學可能產生壓力，國外研究顯示，若家長在言語、表情或態度上給予正向支持與溫暖回應，有助於孩子因應壓力，適應新的學習環境。（本報資料照片）

孩子在開學季面對新學校、新班級跟同學可能產生壓力，國外研究顯示，孩子訴苦時，家長在言語、表情或態度上給予正向支持與溫暖回應，有助於孩子因應壓力，適應新的學習環境，此外孩子與母親對話中，若感受到正面影響、更強的凝聚力，在青春期階段更能因應同儕壓力。

2022年6月發表於《早期青春期》期刊，由伊利諾大學學者進行研究，安排100位就讀五年級的青少年及母親到研究室，在5分鐘內談論青少年面臨同儕問題，過程中觀察母親的情感（如微笑、身體和語言情感、挫折或緊張）和雙方連結或凝聚來計分，並評估青少年心律調節來觀察因應壓力的能力。

結果顯示，能試圖解決問題、並管理自我反應的青少年，通常更能順利適應新環境。此外，與母親對話中體驗到更正面、更強凝聚力的青少年，求學過程能更積極因應、和尋求父母的建議；若母親表現較多批評、缺乏興趣，與青少年則較難積極因應社會壓力。

台灣衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，親子 溝通互動時，正面溫暖的談話內容，家長採取接納、不批判、開放的態度，能夠讓孩子比較願意去說，就較有機會讓孩子覺察問題在哪裡，也較容易從中學習到更多的因應策略與技巧，不過這也考驗父母的智慧，因為每個孩子特質不同，親子長期互動的結果也截然不同。

台灣董氏基金會心理衛生中心教育 推廣副主任戴怡君表示，許多研究指出，父母的教養方式、情緒反應，會反應孩子的心理健康 ，兒童時期是社會化的階段之一，孩子會透過「模仿」學習情緒反應與因應壓力的作法，父母與孩子的互動方式即具有深遠影響。

根據董氏基金會2018年一項以台灣六都國、高中生為對象的調查結果顯示，面臨壓力事件時，除了朋友、兄弟姊妹之外，他們第一個想訴說對象以「媽媽」居多；當孩子說出自己的困擾後，超過五成的父母第一個反應是「給予建議」、只有大約兩成是「專心聆聽、不判斷對錯」。

戴怡君說，很多父母煩惱，當孩子遭遇壓力、情緒低落時，該怎麼回應才能幫上孩子，「最好的回應就是專心聆聽，不需急著給建議。」她分享自己跟孩子互動方式，當孩子分享學校遇到問題時，會跑到身邊、將臉靠近請她「正視」，並問「妳現在可以聽我說嗎？」若她正在忙碌，會請孩子讓她結束手上工作，10分鐘後專心聆聽，孩子就能獲得紓解，若沮喪、難過情緒時，會給孩子一個擁抱。

戴怡君建議，父母可試著養成聽孩子說話的習慣，給予時間、專心聆聽、再給個擁抱，簡單的支持力量勝過千言萬語。