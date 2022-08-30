研究：遠離手機、電腦螢幕 兒童青少年幸福感提升

研究發現，兒童遠離螢幕可增加幸福感。圖為示意圖。（記者林伯東／攝影）

各級學校近日陸續開學，在3C產品充斥的年代，有研究發現，兒童、青少年增加課外活動，如運動、音樂課或與朋友聚會，幸福感會大幅提升，若長時間玩遊戲、看電視或上網，則會降低幸福感。專家建議，師長及家長可適時替孩子安排正向的課後活動，應避免過度強調競爭。

2022年5月發布於「BMC兒科期刊」的研究，由南澳大學學者與澳洲教育部 共同進行，於2018年分析共6萬1759名四到九年級學生，每周參加課後活動平均天數，並測量影響幸福感的因素，像是悲傷、擔憂、投入、樂觀、情緒調節及生活滿意度。

結果發現，學生參與課外活動時，幸福感會提高，而較低社經背景學生若常參與體育課，呈現樂觀可能性增加15%，對自身生活感到快樂及滿意可能性增加14%；反之，打電動和頻繁使用社群的孩子，幸福感較低，感到快樂及呈現樂觀的可能性分別降低9%、8%。

台灣成功大學教育研究所所長董旭英表示，兒童、青少年使用社群媒體 或電玩時，會「自認是主角能掌控世界」，事實上虛擬世界是無法彌補真實世紀的不足。上述研究重點是，影響幸福感不在於本身社經地位，孩子若從事自己喜歡活動、過程中有正向指導者，也能提升幸福感。

董旭英說，團體運動不僅可培養合作、人際溝通，甚至角色責任的承諾，以及帶來自我挑戰，相較正規課程難以實現，提醒師長應適時替孩子安排正向的課後活動，避免強調競爭、或為了升學、學習歷程安排，反造成壓力。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，在3C世代應協助孩子透過課外活動學習社會技巧，包括合作、輪流、分享、情緒調適等，取代對螢幕的依賴，家長也可與孩子溝通，像放學後、完成作業後一小段時間才能用3C，起初孩子可能會爭執，可透過雙方同意方式來嘗試進行。

葉雅馨強調，必須在孩子養成習慣前，考慮自己的習慣及承諾可行性，像是假日戶外運動，就屬於簡單、可行的活動，沒有運動習慣的家長，不妨趁著為孩子安排運動取代螢幕的使用時間，也請孩子幫家長制定一套可行的運動，增加親子共享。